Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116947
ALTIN
165.620
DOLAR
3.9109
STERLİN
5.4472
EURO
4.8096
Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu
Akhisarspor başkent deplasmanında
Akhisarspor başkent deplasmanında
Beşiktaş en uzun galibiyet serisi peşinde
Beşiktaş en uzun galibiyet serisi...
Galatasaray galibiyet hasretini sonlandırma peşinde
Galatasaray galibiyet hasretini sonlandırma peşinde
Alex'ten duygu dolu anlar
Alex'ten duygu dolu anlar

Çiftlik Bank soruşturmasında 19 gözaltı kararı

 Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 6 ilde 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Çiftlik Bank soruşturmasında 19 gözaltı kararı

 Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 6 ilde 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

16 Mart 2018 Cuma 14:44
Çiftlik Bank soruşturmasında 19 gözaltı kararı

Çiftlik Bank soruşturmasında 19 gözaltı kararı

   Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 6 ilde 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.Sakarya'nın Geyve ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 6 ilde 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar, ilgili illerin başsavcılıklarına gönderildi.Soruşturmayı yürüten Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde soruşturma kapsamında Sakarya’da 1, İstanbul 8, İzmir 1, Bursa 6, Çanakkale 1, Malatya 1 ve Balıkesir’de 1 olmak üzere toplam 19 kişi hakkında yakalama kararı verdi.Sözcü'nün haberine göre bu karar, ilgili illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Bugün Bursa’da 2 kişi polis tarafından gözaltına alınarak Sakarya’nın Geyve ilçesine getirildi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar, telefonlar ve çeşitli evraka el konuldu. Sakarya merkezli soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Yönetim Kurulu üyesi olduğu belirlenen Cafer Çolak (35), şirketin sahibi firari Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ve H.T. isimli bir kişi tutuklanmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyet gazetesi davasında 15'er yıla kadar hapis istemi
Cumhuriyet gazetesi davasında 15'er yıla kadar hapis istemi
ASELSAN tanksavarla hedefi 12'den vurdu
ASELSAN tanksavarla hedefi 12'den vurdu
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye'de ABD tehdidi kabul edilemez
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye'de ABD tehdidi kabul edilemez
PKK'nın terör kamplarına büyük darbe
PKK'nın terör kamplarına büyük darbe
Güvenlik güçleri 144 bin mağduru göçmen kaçakçılarından kurtardı
Güvenlik güçleri 144 bin mağduru göçmen kaçakçılarından kurtardı
Yağışlar barajları doldurdu çiftçinin yüzünü güldürdü
Yağışlar barajları doldurdu çiftçinin yüzünü güldürdü
'FETÖ abisinin' bilgisayarından çocuk pornosu çıktı
'FETÖ abisinin' bilgisayarından çocuk pornosu çıktı
Apple İran'dan AppStore'a girişi engelledi
Apple İran'dan AppStore'a girişi engelledi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim