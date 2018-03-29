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'Çiftlik Bank' tesisindeki tavuklar satıldı

Sakarya'da usulsüzlük soruşturması kapsamında kayyum atanan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'ndeki yaklaşık 22 bin tavuk, 262 bin 500 lira ihale bedeliyle satıldı.

'Çiftlik Bank' tesisindeki tavuklar satıldı

Sakarya'da usulsüzlük soruşturması kapsamında kayyum atanan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'ndeki yaklaşık 22 bin tavuk, 262 bin 500 lira ihale bedeliyle satıldı.

29 Mart 2018 Perşembe 17:06
'Çiftlik Bank' tesisindeki tavuklar satıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, usulsüzlük soruşturması kapsamında kayyum atanan Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'ndeki tavuklar ihaleyle satışa sunuldu.

Taraklı Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü'nde açık artırma usulüyle yapılan ihaleye 4 firma katıldı.

Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisi'ndeki yaklaşık 22 bin tavuk için çıkılan ihaleye katılacak firmalardan 6 bin 675 lira teminat istendi. Ayrıca ihale bedeli 222 bin 495 lira olarak belirlendi.

İhaleye katılan firmalar arasında Ankara Yarka firması 262 bin 500 lira artı KDV bedeliyle ihaleyi kazandı.

Firma yetkilisi Ekrem Tetik, ihale sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, mağdurlar için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, "Elimizden geleni yaptık ama bu kadar yapabildik. 262 bin 500 lira artı KDV ile ihaleyi aldık. 21 bin 190 hayvan aldık. Çiftlikteki hayvanlara baktık, üç çeşit tavuk var. Hepsini birden tek kalemde aldık. 4 firma katıldı, ihale bize kaldı. Çok zor bir ihale geçirdik ama bizde kaldı nasip bizimmiş." dedi.

Taraklı Kaymakamı Cihat Koç ise tesisin satılmadığını, sadece buradaki canlı hayvanların satıldığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tesisin satışıyla ilgili mahkeme kararı olmadan yapılabilecek bir şey yok. Artık kayyum değerlendirecek, adli süreç işlemeye devam ediyor, Biz idari yönden gerekeni yaptık. Haberlerden takip ettim bugün kayyum atandığını öğrendim. Taraklı için yapılacak işlemler yapıldı, gerisi artık adli süreç. Kayyum ve adli merciler tarafından takip edilecek."

Muhabir: İbrahim Yozoğlu

Anahtar Kelimeler:
Çiftlik BankTavuklarTürkiye
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