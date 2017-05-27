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27 Mayıs 2017 Cumartesi 18:24

Cihangir Atmaca ARANIYOR

Iddiaya göre; Sivas, Kayseri ve Samsun'da bir çok gariban ve yaşlıyı dolandıran 21.11.1986 Sivas/Kangal doğumlu Cihangir ATMACA, son olarak Samsun'da görüldü.

Cihangir Atmaca ARANIYOR
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Iddiaya göre; Sivas, Kayseri ve Samsun'da bir çok gariban ve yaşlıyı dolandıran 21.11.1986 Sivas/Kangal doğumlu Cihangir ATMACA, son olarak Samsun'da görüldü.
Annesi B.A ile birlikte sırasıyla sivas, kayseri ve son olarak da samsun da bir çok kişiyi dolandırdığı idda edildi.
Atmaca'nın gerçekleştirdiği taktiği ise aynı. Insanların güvenini kazanabilmek için, kendisini bilgisayar mühendisi ve yazılım uzmanıymış gibi tanıtan cihangir atmaca
öncelikle kimliğinin ve cüzdanının çalındığını söyleyerek kendisine yardım edilmesini istiyor. Daha sonra 2 gün içinde ödeyeceğini belirtip kendisine kredi çekilmesini talep ediyor.
Atmacanın mağdurlardan birisi olan A.H "Cihangir atmaca annesiyle birlikte çalıştığım siteden eşyalı ev tutup yerleştiler. Kendisi sürekli annesini Samsun araştırma hastanesi ve fizik tedavi hastanesine götürüyordu
ben ve çevremdeki bazı insanlarla samimiyet kurduktan sonra bana kendisinin Gazi devlet hastanesi ve araştırma hastanesinin bilgisayar işlerini aldığını, 500 bin tl lik bi ihale olduğunu söylüyordu.
Bir gün bana geldi ve çantasının cafede çalındığını içerisinde nufus cuzdanının ve banka kartlarınında olduğunu söyledi ve benden 1 günlük 45 bin TL ye ihtiyacı olduğunu, bir gün sonrasında geri ödeyecegini 60 bin TL lik senet verim vermessem kullanırsın dedi.
Beni hastanede işe koyacağını belirtti ve bende kendisine inandım bu yardımı gerçekleştirdim. Daha sonra parayı geriye ödemedi ve çevremdede bir çok kişiden bu şekilde para aldığını öğrendim. Atmaca için çoklu dolandırıcılık suçundan savcıya ifade verdim
ve kullandığı kurumlara gerekli bildirimleri yaparak kurumlarında haberdar olmasını sağladık. Onlarda gerekli tedbiri alacaklarını ve suç duyurusunda bulunacaklarını ifade ettiler. 
İsminin bile gerçekten Cihangir Atmaca olmadığını düşünüyorum ve Annesininde kendisinin işbirlikçisi olduğunu biliyorum. Dini duygularıda kullanarak (5 vakit namaz kılıyor) insanları kandırıyor. Cihangir Atmaca adına açılmış bir çok sosyal medyada resim ve görseller olduğunu bir çok mağdurun olduğunu biliyorum.
Ben inandım kandırıldım, dolandırıldım. Şu anda borçları kapatmak için kredi çektim arabamı satıyorum. "
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