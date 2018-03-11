Çin Devlet Başkanı Şi'nin süresiz görevde kalmasının önü açıldı

PEKİN (AA) - Çin'de devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı için geçerli olan 10 yıllık görev süresi sınırının kaldırılmasını öngören ve bu şekilde Devlet Başkanı Şi Cinping'in süresiz görevde kalmasının önünü açan anayasa değişikliği teklifi kabul edildi.

Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda yapılan Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Genel Kurul toplantıları kapsamında anayasa değişikliği teklifi, oylamaya sunuldu.

Ülkede en üst düzey yasama organı olan ÇUHK'de 2 bin 964 delegenin katıldığı oylamada devlet başkanlığı ve başkan yardımcılığı için geçerli olan 10 yıllık görev sınırının kaldırılmasını öngören anayasa değişikliği teklifi 2 bin 958 oyla kabul edildi.

Anayasa değişikliğinin kabul edilmesiyle Şi Cinping'in ikinci dönem görev süresinin dolacağı 2023'den sonra da devlet başkanlığına devam edebilmesinin önü açıldı.

Ayrıca anayasa değişikliği teklifi kapsamında "Yeni dönem Çin için Çin özellikleri taşıyan sosyalizm üzerine Şi Cinping düşüncesi" şeklindeki bir ifadenin de anayasaya eklenmesi kararı alındı.

Ülkenin kurucu lideri Mao Zıdong'dan sonra en güçlü lider konumuna gelen Devlet Başkanı Şi, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyon Başkanı görevlerini de üstleniyor.

ÇKP'nin en yüksek siyasi gücü elinde bulundurduğu Çin'de eski anayasadan "Devlet başkanı ve başkan yardımcısı, en fazla beşer yıldan iki dönem görev yapabilir." ifadesinin çıkarılmasıyla ülkede "çekirdek lider" sıfatıyla anılan Şi'nin süresiz olarak devlet başkanlığı görevini yürütmesinin önü açıldı.

Önceki anayasada yer alan ilgili madde, Mao sonrası toplumda oluşan tedirginlik ve karmaşanın önüne geçmek için ülkede dışa açılımın mimarı olarak görülen Dıng Şiaoping'in teklifiyle 1982'de anayasaya eklenmişti.

Şi'nin selefi Hu Cintao ve Hu'nun selefi Ciang Zımin, 10 yıl devlet başkanlığı yaptıktan sonra görevi devretmişti.

Muhabir: Tevfik Durul



