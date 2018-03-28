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Çin’de 'hava kirliliği tehlikeli boyuta ulaştı' uyarısı

Çin’in başkenti Pekin’de havadaki zararlı partiküllerinin tehlikeli boyuta ulaştı ve hava kirliliğinin üst sınırını geçmesi üzerine mavi alarm verildi.

Çin’de 'hava kirliliği tehlikeli boyuta ulaştı' uyarısı

Çin’in başkenti Pekin’de havadaki zararlı partiküllerinin tehlikeli boyuta ulaştı ve hava kirliliğinin üst sınırını geçmesi üzerine mavi alarm verildi.

28 Mart 2018 Çarşamba 10:21
Çin’de 'hava kirliliği tehlikeli boyuta ulaştı' uyarısı

PEKİN (AA) - Çin’in başkenti Pekin’de yoğun hava kirliliği nedeniyle mavi alarm verildi.

Pekin Meteoroloji Bürosu, havadaki PM2.5 ve PM10 zararlı partiküllerinin tehlikeli boyuta ulaştığı kentte hava kirliliğinin üst sınırını geçmesi üzerine mavi alarm verildiğini duyurdu.

Kentte kirlilik nedeniyle görüş mesafesi de 2 ila 4 kilometreye düştü.

Yetkililerden mümkün olmadıkça sokağa çıkmayın uyarısı

Yerel yetkililer, halka evlerinden mümkün olduğunca az çıkmaları çağrısında bulundu. Öğrencilere de kirli havadan etkilenmemeleri için kapalı mekanlarda kalmaları tavsiye edildi.

Pekin sakinleri, sokağa çıkarken maske takıyor.

Pekin Belediyesi Gözlem Merkezi de Moğolistan’dan gelmesi beklenen kum fırtınasının kentte gün boyunca etkili olacağını açıkladı.

Dün de turuncu alarm verilmişti

Kentte dün de artmaya devam eden kirlilik nedeniyle turuncu alarm verilmişti.

Çin’de hava kirliliği düzeyini belirten alarm sistemi mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere dört aşamadan oluşuyor. Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki metropollerin çoğu, dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.

Çin, özellikle 2014'ten bu yana çevre ve hava kirliliğiyle mücadele etmeye çalışıyor. 1,43 milyarlık nüfusuyla dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'de her yıl yaklaşık 1,6 milyon kişi, hava kirliliğinin neden olduğu kalp ve akciğer hastalıkları yüzünden yaşamını yitiriyor.

Muhabir: Fuat Kabakçı

Anahtar Kelimeler:
ÇinDünyaHava Kirliliği
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