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Çin'de internetten uçak satışı

Çin'de iki Boeing kargo uçağı internet üzerinden açık artırmayla satıldı.

Çin'de internetten uçak satışı

Çin'de iki Boeing kargo uçağı internet üzerinden açık artırmayla satıldı.

22 Kasım 2017 Çarşamba 10:35
Çin'de internetten uçak satışı

PEKİN (AA) - Çin'de, 2 Boeing uçağı internet üzerinden açık artırmayla satıldı.

Şinhua ajansının haberine göre, Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın çatısı altında faaliyet gösteren Taobao'da açık artırmaya çıkarılan 2 Boeing 747 kargo uçağı 320 milyon yüene (yaklaşık 48 milyon dolar) alıcı buldu.

İnternet üzerinden yapılan açık artırmada 26 kişi uçağı almak için yarıştı. Açık artırmayı 800 binden fazla e-ticaret kullanıcısı takip etti.

Kargo hizmeti veren SF Airlines Şirketi (Şunfıng Hangkong Gongsi) 25 rakibinden daha yüksek teklif vererek 2 uçağı da satın aldı.

Uçaklar, kargo hizmeti veren Jade Cargo İnternational adlı şirketin 2013'te iflasının ardından şirketin Şıncın ve Şanghay'daki depolarında bekletiliyordu.

Söz konusu firmaya ait Boeing kargo uçakları daha önce 6 defa açık artırmaya çıkarılmış ancak alıcı bulamayınca satışın internet üzerinden yapılması kararı alınmıştı.

Çin'deki e-ticaret sitelerinin dışında eBay adlı e-ticaret sitesinde de daha önce açık artırma düzenlenerek yat satışı yapılmıştı.

Çin'in sanal alışveriş sitesi "Alibaba.com" bünyesindeki "Taobao", "T-mall" ve bunlara ek olarak "JD.com" ülkenin en büyük online alışveriş sitelerini oluşturuyor.

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