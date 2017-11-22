Çin'de internetten uçak satışı

PEKİN (AA) - Çin'de, 2 Boeing uçağı internet üzerinden açık artırmayla satıldı.
Şinhua ajansının haberine göre, Çinli e-ticaret devi Alibaba’nın çatısı altında faaliyet gösteren Taobao'da açık artırmaya çıkarılan 2 Boeing 747 kargo uçağı 320 milyon yüene (yaklaşık 48 milyon dolar) alıcı buldu.
İnternet üzerinden yapılan açık artırmada 26 kişi uçağı almak için yarıştı. Açık artırmayı 800 binden fazla e-ticaret kullanıcısı takip etti.
Kargo hizmeti veren SF Airlines Şirketi (Şunfıng Hangkong Gongsi) 25 rakibinden daha yüksek teklif vererek 2 uçağı da satın aldı.
Söz konusu firmaya ait Boeing kargo uçakları daha önce 6 defa açık artırmaya çıkarılmış ancak alıcı bulamayınca satışın internet üzerinden yapılması kararı alınmıştı.
Çin'deki e-ticaret sitelerinin dışında eBay adlı e-ticaret sitesinde de daha önce açık artırma düzenlenerek yat satışı yapılmıştı.
Çin'in sanal alışveriş sitesi "Alibaba.com" bünyesindeki "Taobao", "T-mall" ve bunlara ek olarak "JD.com" ülkenin en büyük online alışveriş sitelerini oluşturuyor.