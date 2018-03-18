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Çin'de Li ikinci kez başbakan seçildi

Li Kıçiang, Çin Parlamentosundaki yapılan oylamada 2 bin 964 oyla yeniden başbakan oldu.

Çin'de Li ikinci kez başbakan seçildi

Li Kıçiang, Çin Parlamentosundaki yapılan oylamada 2 bin 964 oyla yeniden başbakan oldu.

18 Mart 2018 Pazar 10:16
Çin'de Li ikinci kez başbakan seçildi

PEKİN (AA) - Li Kıçiang, Çin Parlamentosundaki oylamada ikinci kez başbakan seçildi.

Başkent Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda yapılan Çin Ulusal Halk Kongresi (ÇUHK) 13. Dönem 1. Genel Kurul toplantılarında, Çin Başbakanı Li Kıçiang, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından başbakan adayı olarak gösterildi.

Li, ülkenin en üst düzey yasama organı olan ÇUHK’de yapılan ve 2 bin 966 delegenin katıldığı oylamada 2 bin 964 oy alarak yeniden başbakan seçildi.

Daha sonra Şi, Başbakan Li’nin atamasına yönelik Devlet Başkanlığı Kararnamesi'ni imzaladı.

Başbakanlık seçiminin ardından parlamentoda, Çin Merkezi Askeri Komisyon başkan yardımcıları ve üyeleri ile Çin Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı seçimi yapıldı.

Şü Çiliang ve Cang Youşia, Çin Merkezi Askeri Komisyonu (CMC) Başkan Yardımcılığına, Vey Fınghı, Li Zuoçıng, Miao Hua ve Cang Şıng Min de CMC üyeliğine getirildi. Mevcut Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı Cou Çiang da yeniden başkan seçildi.

Muhabir: Fuat Kabakçı

Anahtar Kelimeler:
Başbakançin ParlamentosuDünyaLi Kıçiang
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