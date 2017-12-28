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Çin'den ABD ve Almanya'ya iç işlerine müdahale tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Almanya'nın Çinli aktivist Vu'nun serbest bırakılması için çağrıda bulunmasını ülkenin iç işleri ve yargı egemenliğine müdahale olarak niteledi.

Çin'den ABD ve Almanya'ya iç işlerine müdahale tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, ABD ve Almanya'nın Çinli aktivist Vu'nun serbest bırakılması için çağrıda bulunmasını ülkenin iç işleri ve yargı egemenliğine müdahale olarak niteledi.

28 Aralık 2017 Perşembe 15:40
Çin'den ABD ve Almanya'ya iç işlerine müdahale tepkisi

PEKİN (AA) - Çin, aktivist Vu Gan’ın serbest bırakılması için çağrıda bulunan ABD ve Almanya’ya ülkenin iç işlerine müdahale ettikleri gerekçesiyle tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında "Söz konusu ülkeler, Çin'deki yargı mekanizmalarının davayı ele alışı konusunda sorumsuz açıklamalar yapıyor. Bu ülkelerin Çin'in iç işleri ve yargı egemenliğine açık şekilde müdahale etmeleri, davanın ruhuna aykırıdır.” ifadelerini kullandı.

Çin'in bir hukuk ülkesi olduğunu ve ülkedeki yargı organlarının konuyu hukuk çerçevesinde ele aldığını belirten Hua, söz konusu açıklamaların kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hua, ABD ve Almanya’nın Pekin büyükelçilerine görevlerini yapmaları çağrısında bulunarak "Karşılıklı güven ve iş birliği anlayışını teşvik etmelerini umuyoruz tam tersini değil.” diye konuştu.

ABD ve Almanya’nın başkent Pekin’deki büyükelçiliklerinden dün yapılan ortak açıklamada Pekin yönetimine aktivist Vu'nun bir an önce serbest bırakması çağrısı yapılmıştı. Vu, önceki gün Tiencin'deki Orta Halk Mahkemesi'nde çıktığı duruşmada, devleti yıkmaya teşebbüsten 8 yıl hapis cezası almıştı.

Muhabir: Fuat Kabakçı

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Dünya
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