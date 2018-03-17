Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
117216
ALTIN
165.687
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4540
EURO
4.8144
Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti
Başakşehirli Güreşçiler Grupları Geçti
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Avcı-Güneş rekabetinde 15. buluşma
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Fenerbahçe, Galatasaray  derbisine doğru
Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat edildi
Galatasaray'da kaleci Eray İşcan ameliyat...
Stuttgart Tayfun Korkut ile yenilmezlik serisini sürdürdü
Stuttgart Tayfun Korkut ile yenilmezlik...

Çin’den ABD’nin Tayvan ziyareti kararına tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı Tayvan ziyareti kararının "tek Çin" ilkesini ciddi şekilde ihlal ettiğini belirterek, karara tepki gösterdi.

Çin’den ABD’nin Tayvan ziyareti kararına tepki

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı Tayvan ziyareti kararının "tek Çin" ilkesini ciddi şekilde ihlal ettiğini belirterek, karara tepki gösterdi.

17 Mart 2018 Cumartesi 21:21
Çin’den ABD’nin Tayvan ziyareti kararına tepki

PEKİN (AA) - Çin'in, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı Tayvan ziyareti kararı nedeniyle ABD tarafına nota verdiği bildirildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın Tayvan'a ziyaret kararını imzalamasına kesinlikle karşı çıktıklarını belirterek, bu kararı nedeniyle Washington yönetimine nota verdiklerini ifade etti.

Söz konusu kararın, hiçbir yasal bağlayıcılığı olmamakla beraber "tek Çin" ilkesini ciddi şekilde ihlal ettiğine dikkati çeken Sözcü, kararın Tayvan’daki bağımsızlık yanlılarına "ciddi yanlış sinyal gönderdiğini” dile getirdi.

Sözcü Lu, “Çin, ABD’yi hatasını düzeltmeye, Tayvan ile ilişkilerini ve temaslarını artırmayı durdurmaya çağırıyor.” ifadelerini kullanarak, Washington yönetiminin Tayvan konusunu dikkatli ve uygun bir şekilde ele alması, Çin-ABD ilişkileri ile Tayvan boğazı bölgesindeki barış ve istikrara zarar vermekten kaçınması gerektiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün ABD ile Tayvan arasında karşılıklı ziyaretlerin yapılmasını ve Tayvanlı yetkililerin ABD’ye “saygın koşullarda" girmesini öngören kararı imzalamıştı.

Çin'de 1949'da Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri, Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuşlardı.

Pekin yönetimi "tek Çin" ilkesini benimseyerek, Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini ve Tayvan'ın, bağımsızlık ilan etmesi halinde askeri güçle müdahale edebileceğini savunuyor.

Muhabir: Fuat Kabakçı

Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Zeytin Dalı Harekatı gölgesinde yüz binlerce insan yaşıyor'
'Zeytin Dalı Harekatı gölgesinde yüz binlerce insan yaşıyor'
Seyit Onbaşı'nın torunu Çevik: Dedemin Çanakkale'de düşman gemisini batırması göğsümüzü kabartıyor
Seyit Onbaşı'nın torunu Çevik: Dedemin Çanakkale'de düşman gemisini batırması göğsümüzü kabartıyor
'Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'ın yüzü daha çok gülecek'
'Önümüzdeki günlerde Diyarbakır'ın yüzü daha çok gülecek'
'300 binden fazla Suriyeli bebek dünyaya geldi'
'300 binden fazla Suriyeli bebek dünyaya geldi'
İsrail’den Gazze’ye tank ateşi
İsrail’den Gazze’ye tank ateşi
İbadi'den 'ötekileştirme ve ezici çoğunluk' uyarısı
İbadi'den 'ötekileştirme ve ezici çoğunluk' uyarısı
Afrin için Kurtuluş Kongresi toplanıyor
Afrin için Kurtuluş Kongresi toplanıyor
'Rusya'dan bu tür bir yanıt zaten bekliyorduk'
'Rusya'dan bu tür bir yanıt zaten bekliyorduk'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim