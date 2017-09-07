Çin’den Kuzey Kore’ye karşı 'ek adımlar' atılmasına destek

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin, Birleşmiş Milletlerin (BM), Kuzey Kore’ye karşı ek önlemler almasına destek verdiğini bildirdi.
Bakan Vang, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore’nin yaptığı son nükleer denemeyle BM’nin kararlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına zarar verdiğini belirtti.
Bakan Vang, bu ikisi bir araya geldiğinde Kore yarımadasının nükleer sorununun çözüleceğini kaydetti.
Muhabir: Fuat Kabakçı