Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 27°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
109984
ALTIN
147.245
DOLAR
3.4190
STERLİN
4.4773
EURO
4.0935
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 4. hafta maçlarının...
“Osmanlıspor, 4 futbolcusunu Ankaragücü'ne kiralık verdi“
“Osmanlıspor, 4 futbolcusunu Ankaragücü'ne kiralık...
Galatasaray Fluo ile sponsorluk anlaşması imzalıyor
Galatasaray Fluo ile sponsorluk anlaşması imzalıyor
Fernando:Böyle taraftar grubu görmedim
Fernando:Böyle taraftar grubu görmedim
Eski 4 Eylül Stadyumu'nun yıkım çalışmalarına başlandı
Eski 4 Eylül Stadyumu'nun yıkım...

Çin’den Kuzey Kore’ye karşı 'ek adımlar' atılmasına destek

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, BM, Kuzey Kore’ye karşı ek önlemler almasına destek verdiklerini bildirdi.

Çin’den Kuzey Kore’ye karşı 'ek adımlar' atılmasına destek

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, BM, Kuzey Kore’ye karşı ek önlemler almasına destek verdiklerini bildirdi.

07 Eylül 2017 Perşembe 14:20
Çin’den Kuzey Kore’ye karşı 'ek adımlar' atılmasına destek

PEKİN (AA) - Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesinin, Birleşmiş Milletlerin (BM), Kuzey Kore’ye karşı ek önlemler almasına destek verdiğini bildirdi.

Bakan Vang, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore’nin yaptığı son nükleer denemeyle BM’nin kararlarını ciddi şekilde ihlal ettiğini ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasına zarar verdiğini belirtti.

Pekin yönetiminin, BM’nin Pyongyang yönetimine karşı gereken ilave adımları atmasını onayladığının altını çizen Vang, Kuzey Kore’nin "nükleer sorun kilidini" açacak anahtarın yarısını baskı ve yaptırımlar, diğer yarısını da diyalog ve müzakerelerin oluştuğunu söyledi.

Bakan Vang, bu ikisi bir araya geldiğinde Kore yarımadasının nükleer sorununun çözüleceğini kaydetti.

Muhabir: Fuat Kabakçı

Anahtar Kelimeler:
BMÇinDünyaKuzey KoreVang Yi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına sınırdan destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına sınırdan destek
YDS giriş belgeleri erişime açıldı
YDS giriş belgeleri erişime açıldı
'Anadolu insanı okuma yazmayı ilk Kayseri'de öğrenmiş'
'Anadolu insanı okuma yazmayı ilk Kayseri'de öğrenmiş'
Tavşan yetiştirme hobisi ekmek kapısı oldu
Tavşan yetiştirme hobisi ekmek kapısı oldu
BEYMEN en büyük cadde mağazasını açıyor
BEYMEN en büyük cadde mağazasını açıyor
Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki köprü krizi yeniden alevlendi
Bosna Hersek ile Hırvatistan arasındaki köprü krizi yeniden alevlendi
Irak Türkmen Cephesi'nden IKBY seçim kuruluna tepki
Irak Türkmen Cephesi'nden IKBY seçim kuruluna tepki
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Kuzey Kore yorumu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Kuzey Kore yorumu

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim