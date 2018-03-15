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Cinderes'te terörün izleri siliniyor

Adeta terör yuvasına dönüştürülen beldede ÖSO mensupları, duvarlarda asılı olan terörist başı Öcalan'ın posteri ile YPG/PKK'yı simgeleyen yazıları temizliyor.

Cinderes'te terörün izleri siliniyor

Adeta terör yuvasına dönüştürülen beldede ÖSO mensupları, duvarlarda asılı olan terörist başı Öcalan'ın posteri ile YPG/PKK'yı simgeleyen yazıları temizliyor.

15 Mart 2018 Perşembe 17:05
Cinderes'te terörün izleri siliniyor

AFRİN (AA) - HALİL FİDAN - BEHÇET ALKAN - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sürerken, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde terörün izleri siliniyor.

TSK'nin hudut güvenliği ve bölgede istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde YPG/PKK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek ve halkı teröristlerin zulmünden kurtarmak üzere 20 Ocak'ta başlattığı harekat başarıyla devam ediyor.

Bu kapsamda yaklaşık bir hafta önce teröristlerden kurtarılan ve adeta terör yuvasına dönüştürülen Cinderes beldesinde, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları, duvarlarda asılı olan teröristlerin fotoğrafları, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ile YPG/PKK'yı simgeleyen yazıları temizliyor.

Beldede çatışmalara tanıklık edenler, teröristlerin çatışmalar sırasında camiler dahil yerleşim yerlerini ateşe verdiğini, el yapımı patlayıcılarla binaları patlatarak büyük hasar verdiklerini ifade etti.

TSK ve ÖSO mensupları, burada arama ve güvenlik çalışmaları gerçekleştirirken, bölgede bulanan sivil halk, terör örgütünün büyük zarar verdiği yaklaşık 80 yıllık Selahaddin Eyyubi Camisi'nde tüm olumsuzluklara rağmen ezan okuyup namaz kılıyor.

Yerleşim yerinde yaşam normale dönmeye başlarken, belde merkezinde teröristlerin yol açtığı tahribat dikkati çekiyor. TSK, olası sızmalara karşı bölgeye dönenleri didik didik arayıp gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra geçişlerine izin veriyor.

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❮❯Cinderes'te terörün izleri siliniyorTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı sürerken, YPG/PKK'lı teröristlerden arındırılan Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde terörün izleri siliniyor. Beldede çatışmalara tanıklık edenler, teröristlerin çatışmalar sırasında camiler dahil yerleşim yerlerini ateşe verdiğini, el yapımı patlayıcılarla binaları patlatarak büyük hasar verdiklerini ifade etti. TSK ve ÖSO mensupları, burada arama ve güvenlik çalışmaları gerçekleştirirken, bölgede bulanan sivil halk, terör örgütünün büyük zarar verdiği yaklaşık 80 yıllık Selahaddin Eyyubi Camisi'nde tüm olumsuzluklara rağmen ezan okuyup namaz kılıyor. ( Halil Fidan - Anadolu Ajansı )15.03.2018 Halil Fidan2 / 23

"Masumlara adaletli davranacağız"

Kentteki güvenliği sağlamak için beldede bulunan ÖSO mensuplarından Abdullah el-Beha (26), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'nin tüm bölgelerini huzura kavuşturmak için kararlı olduklarını belirtti.

Cinderes'i özgürlüğüne kavuşturduklarını ve bundan sonraki amaçlarının halkın ihtiyacını karşılamak olduğunu ifade eden Beha, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür birçok yer gibi Cinderes beldesini terörist YPG/PKK'dan temizledik. Kısa bir süre olmasına rağmen, beldede teröristlerin izlerini silmeyi başardık. Her tarafta Öcalan ve onları simgeleyen resim ve figürler vardı. Onları yakıp bir bir temizledik. İnşallah kısa bir süre içinde şehri yeniden ayağa kaldıracağız ve insanların hizmetine sunacağız. Tek gayemiz yıllardır büyük zulme maruz kalan halkımızın refaha ermesi. Bu anlamda Türkiye'nin desteğiyle inşallah bunu gerçekleştireceğiz ve insanlar huzur içinde ülkelerinde yaşamaya başlarlar."

ÖSO mensubu Dehham Kaddur ise normalde burada Kürt, Arap ve Türkmenlerin bir arada sorunsuz yaşadığını ancak terör örgütünün halka zulüm ettiğini söyledi.

Tüm halkı özgürlüğüne kavuşan Cinderes'e beklediklerini vurgulayan Kaddur, "İnsanların için rahat olsun bizim ne Kürt kardeşlerimizle ne de kimseyle sorunumuz yok. Masum olan herkese burada adaletli davranacağız. Cinderes'i geçen hafta PKK'lı teröristlerden temizledik. Evleri de insanların kullanımına hazır hale getireceğiz. Herkesi huzur içinde evine dönmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Lösemi hastası olmasına rağmen genç yaşında vatanını teröristlerden kurtarmak için savaşan 18 yaşındaki Ömer el-Said de insanlara yardımcı olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cinderes'te yaşayan ve namaz vakitlerinde camide ezan okuyan Ali Abo da memleketini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıp kendilerine yardımcı olan Türk askerine ve ÖSO'ya teşekkür etti.

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