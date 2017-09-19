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Çıngdu'daki cami Çinli ve gurbetçi Müslümanları bir araya getiriyor

Çin'de, Çıngdu kentinin en büyük, ülkenin ise sayılı camilerinden 3,5 asırlık Çıngdu İmparatorluk Camisi, dershane, yemekhane, mutfak gibi bölümleriyle “külliye" gibi hizmet veriyor.

Çıngdu'daki cami Çinli ve gurbetçi Müslümanları bir araya getiriyor

Çin'de, Çıngdu kentinin en büyük, ülkenin ise sayılı camilerinden 3,5 asırlık Çıngdu İmparatorluk Camisi, dershane, yemekhane, mutfak gibi bölümleriyle “külliye" gibi hizmet veriyor.

19 Eylül 2017 Salı 12:37
Çıngdu'daki cami Çinli ve gurbetçi Müslümanları bir araya getiriyor

ÇINGDU (AA) - FUAT KABAKÇI - Çin’in Sıçuan eyaletindeki 3,5 asırlık Çıngdu İmparatorluk Camisi, Çinli ve gurbetçi Müslümanları bir araya getiriyor.

Çing Hanedanlığı sırasında 1667'de İmparator Kang Şi döneminde Çıngdu kentinde inşa edilen Çıngdu İmparatorluk Camisi, 6 bin metrekareyi aşan yüz ölçümüne sahip.

Yıkılan bazı bölümleri 1917'de yeniden inşa edilen, çeşitli tadilat ve onarım çalışmalarının ardından 1979'da tamamen hizmete açılan cami, günümüzde kentin en merkezi yerlerinden Tianfu kent meydanına nazır halde hizmet veriyor.

İki minaresinin görkemi dikkati çeken cami, Çıngdu’nun en büyük, Çin’in de sayılı camilerinden olma özelliği taşıyor.

Çıngdu İmparatorluk Camisi, dershane, yemekhane, mutfak gibi bölümleriyle “külliye" gibi hizmet veriyor.

Allah'ın isimlerinin avlu duvarının dış cephesine işlendiği cami, Çing-Ming hanedanlıklarına ait mimari tarzıyla ilk bakışta “saray” izlenimi veriyor.

Cami İmami Liu Jianguo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, caminin bütün bölümleriyle külliye gibi hizmet verdiğini ve kentteki Müslümanları bir araya getirdiğini belirtti.

Ramazan ve Kurban bayramları dışında Miraç, Kadir, Berat kandilleri gibi mübarek gecelerde Müslümanların camiye akın ettiğini vurgulayan Liu, aşure gününde de yemekler yapılarak cami cemaatine dağıtıldığını söyledi.

Çinli ve Gurbetçi Müslümanların buluşma noktası

Cami, Çin’in çeşitli bölgelerinden ve farklı etnik gruplardan Müslüman'ı birleştiriyor.

Kentteki Çinli Müslümanların yanı sıra Endonezya, Malezya, Filipinler ve Afrika’dan üniversite okumaya veya çalışmaya gelen gurbetçi Müslümanlar da sık sık Çıngdu İmparatorluk Camisi'ni ziyaret ediyor.

Cuma günleri cami etrafına kurulan seyyar tezgahlar bir yandan Müslümanlara "Helal Restoranlar Sokağı” olarak hizmet verirken diğer yandan kent sakinlerine çeşitli lezzetleri tatma imkanı sunuyor.

Yan yana dizilen tezgahlara kurulan mangal ve ocaklarda kuzu kebap, Çin mantısı, çeşitli pilav türleri ve ekmekler pişiriliyor. Beş dakikada sütü dondurmaya dönüştüren aşçılar, pişirdikleri yemeklerle damakları şenlendiriyor.

Kent sakinleri, bu lezzetleri tatmak için cuma günlerini iple çektiklerini belirtiyor.

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