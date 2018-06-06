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Çinliler Türk kahvesini sevdi

- Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Kolbaşı: - "Türk kahvesi ile yeni tanışan Çinliler bu lezzeti oldukça sevdi. Türk kahvesini Çin'de daha fazla tanıtabilmek adına mümkün olabilecek her şeyi düşünüyoruz" - "Çin’de kahve falıyla dikkatleri Türk kahvesine çekme fikrimiz var. Türk Kahvesi’nin Türk lokumu kadar bilinmesi, talep görmesi en büyük isteğimiz" - "Türkiye’deki Starbucks ve Caribou Coffee’nin bütün şubelerinde Türk kahvesi servisi makinemiz Arzum OKKA ile yapılmakta"

Çinliler Türk kahvesini sevdi

- Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Kolbaşı: - "Türk kahvesi ile yeni tanışan Çinliler bu lezzeti oldukça sevdi. Türk kahvesini Çin'de daha fazla tanıtabilmek adına mümkün olabilecek her şeyi düşünüyoruz" - "Çin’de kahve falıyla dikkatleri Türk kahvesine çekme fikrimiz var. Türk Kahvesi’nin Türk lokumu kadar bilinmesi, talep görmesi en büyük isteğimiz" - "Türkiye’deki Starbucks ve Caribou Coffee’nin bütün şubelerinde Türk kahvesi servisi makinemiz Arzum OKKA ile yapılmakta"

06 Haziran 2018 Çarşamba 11:05
Çinliler Türk kahvesini sevdi

İSTANBUL (AA) - MUSAB TURAN - Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, "Türk kahvesi ile yeni tanışan Çinliler bu lezzeti oldukça sevdiler. Türk kahvesini Çin'de daha fazla tanıtabilmek adına mümkün olabilecek her şeyi düşünüyoruz. Çin’de kahve falıyla dikkatleri Türk kahvesine çekme fikrimiz var." dedi.

Kolbaşı AA muhabirine yaptığı açıklamayla Hong Kong’ta düzenlenen Electrical Appliance Week 2018 gözlemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türk kahvesinin, 2013 yılında UNESCO tarafından "somut olmayan kültürel miras" olarak tescillendiğini hatırlatan Kolbaşı, bu tarihi adımla birlikte Türk kahvesinin global pazarlara açılmasında önemli bir avantaj sağlandığını kaydetti.

"Türk Kahvesi kültürünü dünyaya yaymak gerekiyor ki sonrasında tüketiciler onu nasıl içeceklerine baksın." diyen Kolbaşı, "Türk kahvesinin dünyaya yayılımındaki en önemli bariyer makineleşme idi. 2014 yılında pazara sunduğumuz tam otomatik Türk kahvesi makinesi Arzum OKKA, kahveyi doğrudan fincana servis ediyor, kendi kendini yıkıyor ve rakım ayarı yaparak Türk kahvesinin her noktada en ideal seviyede pişmesini sağlıyor. Zaman içinde genişlettiğimiz Arzum OKKA ailemizle dünyanın 35 ülkesine ihracat gerçekleştiriyoruz. Gözlemlerimize göre Arzum olarak, Türk kahvesinin dünyaya yayılımı konusunda oldukça ciddi çalışmalar yapıyor, birçok etkinlikte ve panelde yer alıyoruz. Dahil olabileceğimiz yeni pazarları araştırıyoruz." bilgilerini verdi.


- "Orta Doğu’daki şubelerde yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"


Yapılan bir araştırmaya göre dünyada her gün 2,2 milyar fincan kahve içildiğini aktaran Kolbaşı, kahvenin dünyada petrolden sonra en fazla ticari hacme sahip ürün olduğunu kaydetti.

Kolbaşı, dünya kahve trendinde espresso ve filtre kahvenin öne çıktığını ifade ederek, "Türk kahvesi, pişirme yöntemi nedeniyle bu pazardan sadece yüzde 10 pay alabiliyor. Hedefimiz, Türk kahvesi tüketiminin yüzde 20 paya çıkması.

Türkiye’deki Starbucks ve Caribou Coffee’nin bütün şubelerinde Türk kahvesi servisi makinemiz Arzum OKKA ile yapılmakta. Starbucks’ın Türkiye temsilcisi Alshaya Grubu’nun Orta Doğu’da 300 şubesi var. Orta Doğu’daki şubelerde yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ardından hedefimiz Amerika ve tüm dünyaya yayılmak. OKKA ürünümüz Amerika’da ticari alanda kullanım anlamında önemli bir sertifika olan National Sanitation Foundation (NSF) sertifikasını alan ilk ve tek Türk kahvesi makinesi.

Çin’in lokal kahve zincirleri var. Oradaki kahve zincirlerinden birine Türk kahvesini sokmaya çalışıyoruz. Makinemizi gönderdik, şu an deneme aşamasında. Hong Kong’taki Electrical Appliance Week 2018’de ‘Do you like to have Turkish Coffee or Tea?' başlıklı bir konuşma gerçekleştirdim. Türk kahvesi ile yeni tanışan Çinliler bu lezzeti oldukça sevdiler."


- "Cezve ile ulaşılabilen ideal lezzet ve köpük artık makinelerle rahatlıkla yapılabiliyor"


Yeni pazarlarda dikkati çekmek için tanıtım faaliyetleri planladıklarını anlatan Murat Kolbaşı, değerlendirmesini şöyle sürdürdü:

"Türk kahvesini Çin'de daha fazla tanıtabilmek adına mümkün olabilecek her şeyi düşünüyoruz. Mesela Çin’de kahve falıyla dikkatleri Türk kahvesine çekme fikrimiz var. Türk Kahvesi’nin Türk lokumu kadar bilinmesi, talep görmesi en büyük isteğimiz. Birey olarak yurt dışında gittiğimiz restoranlardan Türk Kahvesi talep etmemizin bile farkındalık yarattığını düşünüyorum. Eskiden sadece cezve ile ulaşılabilen ideal lezzet ve köpük artık makinelerle rahatlıkla yapılabiliyor. Neden dünyanın dört bir köşesinde olmayalım ki?"


Anahtar Kelimeler:
ArzumÇinMurat KolbaşıTürk Kahvesi
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