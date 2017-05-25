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25 Mayıs 2017 Perşembe 17:10

Cinsel istismar iddiası; Okul müdürüne 235 yıl hapis istendi

Adil Ş, İzmir Menderes'te hakkında 6 kız çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla açılan davada, savcı rekor ceza talebinde bulundu.

Cinsel istismar iddiası; Okul müdürüne 235 yıl hapis istendi
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Cinsel istismar iddiası; Okul müdürüne 235 yıl hapis istendi


İzmir Menderes'te bir ilkokul müdürü için açılan davada savcı verdiği mutalaasında 6 çocuğa yönelik cinsel istismar iddiaları için sanığın 235 yıl ile cezalandırılmasını istedi

İzmir'in Menderes ilçesinde, 3 yıl önce ilkokulda 6 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla hakkında dava açılan, 1,5 yıl tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan, ardından tekrar tutuklanıp yargılanan emekli okul müdürü Adil Ş. için savcı 235 yıl ceza istedi. Mahkeme heyeti, sanık avukatının ek savunma talebi üzerine karar için duruşmayı temmuz ayına erteledi.

SAADET ÖĞRETMEN ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Davaya konu olan olay, İzmir'in Menderes ilçesi Sancaklı Mahallesinde bulunan Ahmetçik İlkokulu'nda 17 Mayıs 2014'te meydana gelmişti. Okulda görevli Saadet Özkan öğretmenin, 'Sancaklı Mahallesinde bulunan okulda, 22 yıldır okul müdürü olarak görev yapan evli ve iki çocuk babası Adil Ş.'nin 6 kız öğrenciye pornografik film izlettiği, cinsel taciz ve istismarda bulunduğu' ihbarında bulunmasıyla jandarma, psikolog eşliğinde öğrencilerin ifadelerine başvurmuştu.

SAADET ÖĞRETMENİN ŞİKAYETİ DAVANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ

Öğrenciler gözyaşları içerisinde verdikleri ifadelerinde, baba olarak gördükleri okul müdürünün kendilerini okuldaki odasına götürüp, porno film izlettiğini anlatmıştı. İfadelerin ardından suçlamaları kabul etmeyen Adil Ş. gözaltına alınmıştı. Emekli öğretmen Adil Ş., 1,5 yıl tutuklu kalmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Bitme aşamasında olan dava, aynı okulda görev yapan öğretmen Saadet Özkan'ın BİMER'e şikayeti ile tekrar kamuoyunun gündemine gelmiş, geçen 26 Haziran'da görülen davanın duruşmasında mahkeme heyeti, sanık Adil Ş.'nin oy çokluğu ile tutuklanmasına karar vermişti.

İzmir 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuklu sanık Adil Ş., sanık avukatı, mağdur çocukların alileri, müştekilerin avukatları bir çok sivil toplum kuruluşu katıldı. Savcı verdiği mutalaasında 6 çocuk için sanığın 235 yıl ile cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı savunma için ek sure talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, karar vermek için duruşmayı temmuz ayına erteledi.
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