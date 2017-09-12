İSTANBUL (AA) - Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, "Körfez yatırımcıları için ülkemiz ciddi anlamda bir cazibe noktası ve göz ardı edilemeyecek bir merkez. Ülkemizin, bu bölgeye ve insanına olan kültürel ve coğrafi yakınlığı yabancı yatırımcıların Türkiye’yi tercih etmelerinde etken rol oynuyor." ifadelerini kullandı.

Kurum yaptığı yazılı açıklamayla dünyanın en önemli gayrimenkul ve mimarlık buluşmalarından biri olarak kabul edilen ve bu yıl 15. defa düzenlenen Cityscape Global 2017’ye ve fuarda yerini alan Emlak Konut'un faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

Cityscape Dubai’nin gayrimenkul sektörünün birçok karar vericisini aynı anda bir araya getirerek, küresel bir network oluşturulmasına olanak sağladığını belirten Kurum, "Cityscape Global sektörün önemli sahnelerinden birisi ve Emlak Konut olarak biz de bu sahnede uzun bir süredir düzenli olarak bulunmaya özen gösteriyoruz. Bu senede fuar boyunca dışa açılmanın öneminin farkında olarak Körfez yatırımcılarına projelerimizi anlatıp ülkemizi tanıttık. Burada ülkemizde son dönemde konut sektöründe sağlanan devlet eliyle teşvikler ve bu sektörün oyuncularının elini taşın altına koymasıyla birlikte yatırımcıya sağlanan cazip fırsatların daha geniş kesimlere duyurulup özellikle yabancı yatırımcıya yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmeye çalıştık. Bu bağlamda Dubai’de Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinde ofis açma çalışmalarımızda tüm hızıyla devam ediyor. Tüm Türk şirketlerimiz burada yabancı gruplarla ve yatırımcılarla iletişim halinde olarak, kendi markasını, Türk inşaat sektörünün gücünü, potansiyelini ve öz güvenini uluslararası platforma taşıdı." bilgilerini verdi.





- "Siyasal istikrar ülkemizi cazip kılan en önemli etkenlerden"







Körfez yatırımcısının Türkiye'de gayrimenkul yatırımlarını sürdürdüğünü aktaran Kurum, "Körfez yatırımcıları için ülkemiz ciddi anlamda bir cazibe noktası ve göz ardı edilemeyecek bir merkez. Ülkemizin, bu bölgeye ve insanına olan kültürel ve coğrafi yakınlığı yabancı yatırımcıların Türkiye’yi tercih etmelerinde etken rol oynuyor. Bunun yanında ülkemizin son 15 yılda yakalamış olduğu siyasal istikrar, ekonomimizin global sıkıntılara rağmen gösterdiği büyüme trendi, ülkemizi yatırım yapılabilirlik açısından cazip kılan en önemli etkenlerden biri." ifadelerini kullandı.







- "Emlak Konut 15 milyar liralık hedefine çok yaklaşmış olacak"

Kurum iç pazarda da yoğun bir dönemden geçtiklerine işaret ederek, haziran ve temmuzda gerçekleştirdikleri ihalelerle 11 milyar liralık bir değer oluşturma başarısı gösterdiklerini kaydetti.

Emlak Konut'un ağustos ayında Küçükçekmece’de 1 milyon metrekarelik arazi üzerinde mahalle konseptiyle hayata geçirmeyi planladığı "Bizim Mahalle" projesinin ihalesini duyurduğunu anımsatan Kurum, "Eylül ayında bugüne kadar 13 bin bağımsız bölüm, alt yapı, sosyal donatı alanları inşa ettiğimiz Başakşehir’de şimdi de ofis, dükkan, otel, spor alanları, hayvanat bahçesi, biyolojik gölet gibi birçok sosyal donatıyı da içerisinde bulunduran büyük metropollerde görmeye alışık olduğumuz dev şehir parkını, Kuzey Yakası’nı duyurduk. Burada da akıllı ofislerin satışlarına birkaç gün önce başladık. Eylül ayı içerisinde Ankara Saraçoğlu’nda yapacağımız dönüşüm hamlesinin de inşallah ilk adımlarını atacağız. Saraçoğlu mahallesini geçmişine uygun olarak projelendireceğiz." bilgilerini verdi.





- "Ülkemizin ilerlemesine katkı sağlamaya devam edeceğiz"





Şirketin hedeflerine yaklaştığını aktaran Kurum, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki günlerde şirket bünyesindeki Florya arsasının ihale edilmesiyle birlikte Emlak Konut 15 milyar liralık hedefine çok yaklaşmış olacak ve sene sonuna doğru açacağı yeni ihalelerle sene başında koyduğu hedefini yakalayacak. Bu arada önümüzdeki birkaç gün içinde emlak konut çatısı altındaki yüklenicilerimizin başlatacağı yeni bir kampanyamız olacak. 14 Eylül-31 Ekim'de geçerli olacak kampanya konut alıcılarına yüzde 5 peşinat ile konut sahibi olma imkanı sağlıyor. Yüzde 5 peşinat yüzde 15 satıştan 1 yıl sonra kalan yüzde 80’lik kısım ise anlaşmalı bankalardan çekilecek kredi esasına dayanıyor ve ilk taksit ödemeleri Ocak 2019’da başlıyor. Kampanyamız konut sahibi olmak, yatırımda bulunmak isteyen vatandaşlarımız için ciddi bir kolaylık sağlayacak.

Çalışmalarımız çok yoğun şekilde hem iç hem de dış pazara yönelik süratle devam ediyor. Özünde ortak olan amacımız doğrultusunda tüm Türk firmalarıyla beraber verimli bir fuar süreci geçirdik. Ümit ediyorum ki hem Emlak Konut olarak bizler hem de sektörümüzün diğer paydaşları dinamizmi ve potansiyeli yüksek çalışmalarla ülkemizin tanıtımına ve ilerlemesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."





