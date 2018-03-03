Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116859
ALTIN
161.892
DOLAR
3.8162
STERLİN
5.2494
EURO
4.7035
Bafetimbi Gomis'in rekorlar gecesi
afetimbi Gomis'in rekorlar gecesi
Everton teknik direktörüne Cem Tosun tepkisi
Everton teknik direktörüne Cem Tosun...
Avcı: Yıpranmayı çabuk toparlayıp kazanmak önemliydi
Avcı: Yıpranmayı çabuk toparlayıp kazanmak...
Kasımpaşa ile Osmanlıspor yenişemedi
Kasımpaşa ile Osmanlıspor yenişemedi
Cenk Tosun ilk golünü attı
Cenk Tosun ilk golünü attı

Çizgi film kahramanı "Niloya" doğum gününü çocuklarla kutladı

- Kaynak Holding şirketlerinden Sentries AŞ markası "Niloya" çizgi filminin çocuk karakteri Niloya'nın doğum günü, çocukların katıldığı bir etkinlikle kutlandı - Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk: - "Niloya'nın doğuşu tamamen Türk kültürü ve adetlerine, gelenek ve göreneklerine uygun olarak düşünüldü. Sevilmesinin nedeni budur" - "TRT Çocuk'la olan birlikteliğimiz 2016 yılından itibaren başladı. TRT Çocuk'la imzaladığımız yeni sözleşmeyle, yeni yayına girecek bölümlerle birlikte, 2020 yılına kadar TRT Çocuk'la olan beraberliğimize devam etme kararı aldık. Toplam 2016 ve 2020 yılı arasındaki bölüm sayısını söylersek, 118-120 bölüme tekabül ediyor"

Çizgi film kahramanı "Niloya" doğum gününü çocuklarla kutladı

- Kaynak Holding şirketlerinden Sentries AŞ markası "Niloya" çizgi filminin çocuk karakteri Niloya'nın doğum günü, çocukların katıldığı bir etkinlikle kutlandı - Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk: - "Niloya'nın doğuşu tamamen Türk kültürü ve adetlerine, gelenek ve göreneklerine uygun olarak düşünüldü. Sevilmesinin nedeni budur" - "TRT Çocuk'la olan birlikteliğimiz 2016 yılından itibaren başladı. TRT Çocuk'la imzaladığımız yeni sözleşmeyle, yeni yayına girecek bölümlerle birlikte, 2020 yılına kadar TRT Çocuk'la olan beraberliğimize devam etme kararı aldık. Toplam 2016 ve 2020 yılı arasındaki bölüm sayısını söylersek, 118-120 bölüme tekabül ediyor"

03 Mart 2018 Cumartesi 19:29
Çizgi film kahramanı

İSTANBUL (AA) - Kaynak Holding şirketlerinden Sentries AŞ markası "Niloya" çizgi filminin çocuk karakteri Niloya'nın doğum günü, çocukların katıldığı bir etkinlikle kutlandı.

Levent Özdilek AVM'de gerçekleştirilen ve birbirinden renkli anların yaşandığı etkinlikte çocuklar Niloya'nın yeni bölümlerini keyifle izledi.

Yeni bölümleri TRT Çocuk'ta yayınlanan Niloya'nın doğum günü partisine hafta sonu tatilinde çocuklar ve aileleri yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak Holding Yönetim Kurulu Başkanı İlhami Öztürk, yaptığı açıklamada, Niloya'nın Türkiye'nin ilk yerli çizgi filmleri arasında yer aldığını belirterek, okul öncesi çocuklar için özel olarak hazırlanmış bu çizgi filmin, yurt içi ve yurt dışından büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Niloya'nın, Youtube'da 1 milyon kez izlenerek, en fazla izlenen çizgi film ödülünü aldığını belirten Öztürk, "Bu da gösteriyor ki, Niloya çocuklar tarafından çok izleniyor ve beğeniliyor. Çocukların bir arkadaşı Niloya. Bu yüzden böyle bir doğum günü organize ettik ve çocuklarla birlikte burada Niloya'nın buluşmasının gerçekleştirdik." diye konuştu.

Niloya'nın yeni bölümlerinin TRT'te Çocuk'ta geçen haftadan itibaren yayınlanmaya başladığını ifade eden Öztürk, yeni bölümlerin özellikle pedagoglar tarafından özenle hazırlandığını anlattı.

Birlikteliklerinin TRT Çocuk kanalıyla devam ettiğinin altını çizen Öztürk, şunları kaydetti:

"Niloya'nın doğuşu tamamen Türk kültürü ve adetlerine, gelenek ve göreneklerine uygun olarak düşünüldü. Sevilmesinin nedeni budur. TRT Çocuk'la olan birlikteliğimiz 2016 yılından itibaren başladı. TRT Çocuk'la imzaladığımız yeni sözleşmeyle, yeni yayına girecek bölümlerle birlikte, 2020 yılına kadar TRT Çocuk'la olan beraberliğimizi devam etme kararı aldık. Toplam 2016 ve 2020 yılı arasındaki bölüm sayısını söylersek, 118-120 bölüme tekabül ediyor. Dolayısıyla 2016-2020 yılları arasında Niloya TRT Çocuk iş birliği 4 yılda 118-120 bölüm civarında diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta yayınlanmış olan yeni bölümler de bu sayıya dahil."

Anahtar Kelimeler:
İlhami ÖztürkLevent Özdilek AVMNiloya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump’tan Avrupa yapımı otomobile vergi tehdidi
Trump’tan Avrupa yapımı otomobile vergi tehdidi
Son Dakika Hava durumu; Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
Son Dakika Hava durumu; Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
Akar Mehmetçik'e seslendi: Atalarımızın yolunda yürüdünüz
Akar Mehmetçik'e seslendi: Atalarımızın yolunda yürüdünüz
İstanbul'da su kesintisi
İstanbul'da su kesintisi
Şehir Hatları’na, ek seferler geldi
Şehir Hatları’na, ek seferler geldi
Komşusunun zihinsel engelli kızına tecavüz etti
Komşusunun zihinsel engelli kızına tecavüz etti
'Zeytin Dalı'nın kadın subayları
'Zeytin Dalı'nın kadın subayları
İçişleri Bakanlığından 'kayıp silah' açıklaması
İçişleri Bakanlığından 'kayıp silah' açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim