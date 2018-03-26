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Cizre'de nesli tükenmekte olan çöl varanı bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde köylüler tarafından bulunan nesli tükenmekte olan çöl varanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Cizre'de nesli tükenmekte olan çöl varanı bulundu

Şırnak'ın Cizre ilçesinde köylüler tarafından bulunan nesli tükenmekte olan çöl varanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

26 Mart 2018 Pazartesi 23:23
Cizre'de nesli tükenmekte olan çöl varanı bulundu

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çöl varanı bulundu.

Cizre ilçesi Girikova köyünde kazı esnasında köylüler tarafından bulunan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki çöl varanı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Çöl varanı, gerekli tetkiklerin ardından tekrar doğaya bırakılacak.

Şırnak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, nesli tükenmekte olan çöl varanının (varanus griseus) kazı esnasında köylüler tarafından bulunduğunu, çöl varanını koruma altına aldıklarını söyledi.

Çöl varanını teslim aldıktan sonra veteriner kontrolünden geçirdiklerini belirten Kalay, şöyle konuştu:

"Vatandaşlar hayvanı bulduklarında kazı çalışması yapılıyordu. Bu şekilde bulup bize haber verdiler. Kontrollerini yaptık, gayet sağlıklı bir çöl varanı. Varanus griseus Latince ismi, Türkçe olarak da çöl varanı veya dev kertenkele olarak bilinen bir yaban hayvanıdır. Bizim ilimiz sınırları içerisinde Cizre ve Silopi ilçesine bağlı 15 köyde yaşam alanları var. Ülkemizde ise sadece Şanlıurfa ve burada bulunuyor."

Çöl varanının genellikle örümcek ve hayvanların yumurtalarıyla beslendiğini ifade eden Kalay, yetişkin varanın yaklaşık 1,2 metreye kadar uzayabildiğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Ekrem Payan

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Yaşam
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