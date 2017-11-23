CNR Emlak Zirvesi ve Fuarı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "50-100 binlik nüfuslarda belli bir üretim perspektifine uygun odaklanmış olunsa, şehrin hem trafik yükü azalır hem de dünya çapında ürünlerin üretilmesi ve hizmetlerin verilmesi mümkün hale gelir." dedi.

Demircan, 2. CNR Emlak Zirvesi ve CNR Emlak Fuarı'nda yaptığı konuşmada, bilişim çağında artık çok daha az insanla dünya çapında üretimlerin yapıldığı yeni döneme girildiğini ifade etti.

Hem yaşam ve iş hayatı imkanlarını sağlayıp hem de çocukları yetiştirerek dünyada iddia koyabilecek bir ürün sahibi olunabileceğini vurgulayan Demircan, şunları kaydetti:



"Çocuklar mahallesinde okusun. Çocuk ortaokuldayken bilgisi yarıştırılmasın, kabiliyeti keşfedilsin. Sonra o muhitin iş verenlerinin ihtiyaçları ön plana çıkartılsın ve eşleştirme yapılsın. Böylelikle ürettiği ürünle ve kalitesiyle marka şehir olma konusunda adım atılsın. Çocuk daha lise 1'deyken hangi işi seçtiğini bilsin, sadece okula değil işe de gitsin. O muhit birbirini yetiştirsin. Orada ne olacaksa, şehir ona bir şey katsın."

Demircan, "Kişi okumaya başka, çalışmaya başka bir yere gidiyor. Böylece kişilikler de tam gelişmiyor. 50-100 binlik nüfuslarda belli bir üretim perspektifine uygun odaklanmış olunsa, şehrin hem trafik yükü azalır hem de dünya çapında ürünlerin üretilmesi ve hizmetlerin verilmesi mümkün hale gelir." diye konuştu.





- "En az 3-5 yıllık perspektiflerle bakmak gerekir"





Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas da gayrimenkul sektörünün uzun süreli bir duraklama dönemine girmeyeceğini belirterek, "Konjonktürel dalgalanmalardan bazen 1 ay, bazen 3 ay, en fazla 6 ay etkileniyoruz. 6 ayın üstünde bir süreç hatırlamıyorum. En büyük 2001 krizidir, orada bile en fazla 1 yıl... Ondan sonra da büyük bir ivme geliyor. Baraj kapağı açılır gibi ciddi bir ivmeyle, geçmişten gelen kayıpları da karşılıyor. İhtiyaç net olduğu için kaybolan bir şey olmuyor, ertelenen bir şey oluyor." diye konuştu.

Elmas, Türkiye'de gayrimenkul sektörünün en az 20 yıl geleceği bulunduğunu kaydederek, sektörün temel dinamiklerinin sağlam olduğunun altını çizdi.

Konut ve ofis almanın doğru zamanı olduğunu vurgulayan Elmas, "3 ya da 6 aylık bir yatırım perspektifiyle değil, en az 3-5 yıllık perspektiflerle bakmak gerekir. Yatırımcılar böyle bir perspektifle bakarlarsa mutlu olacaklardır." yorumunu yaptı.





- "Arz ve fiyat şişkinliğini kontrol altına almak zorunda olduğumuz bir süreçten geçiyoruz"





İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ise genç ve dinamik nüfusu olan ülkenin her zaman barınma ihtiyacı olacağını belirterek, "Ülkemizdeki ortalama gelir seviyemize bakıldığında yüzde 85'i orta ve alt grup. Demek ki barınma ihtiyacımızı karşılayacak olan konutlarımızın metrekare fiyatı 3 bin 500-5 bin 500 lira olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancıya satışla ilgili alınan kararların yeterli olmadığını kaydeden Durbakayım, sektörün gelecek yıllarda büyük bir yatırım yapabileceğini ifade etti.

Durbakayım, daha iyi ve üretken olmak için; yabancıya satışla ilgili Eximbank'tan kredi kullanmak, kentsel dönüşüm sürecini tıkayanların bir yasayla çözülmesi, vergi ve harçlarda homojen bir dağılım yapılarak haksız rekabetin önüne geçilmesi ve 2. el piyasasının güçlü bir şekilde devreye girmesi gerektiğini anlattı.

REIDIN Türkiye Ülke Müdürü Kerim Bertrand, yabancı yatırımcının dikkatli bir şekilde el üstünde tutulması gerektiğini belirterek, terörizmden etkilenen ülkeler listesinde Irak'ın 1'inci, Türkiye'nin 9'uncu, Fransa'nın ise 23'üncü sırada yer aldığını ve algıyı iyi yönetmek gerektiğini vurguladı.

Bertrand, yabancı yatırımcının Türkiye'ye yatırım yapmak istese de parasının karşılığını 20 yıl sonra alacaksa bu yatırımda çekimser davrandığını "Gayrimenkul uzun vadede her zaman kazandırır. Vadenizi iyi belirlemeniz lazım. Şu anda piyasa kendisini yeniden regüle ediyor. Arz ve fiyat şişkinliğini kontrol altına almak zorunda olduğumuz bir süreçten geçiyoruz. Buna odaklanmamız lazım." yorumunu yaptı.

