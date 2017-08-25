Çobanların can yoldaşı 'Aksaray malaklısı'

AKSARAY - (AA) - "Anadolu Aslanı'' olarak da bilinen, Anadolu'nun iri yapılı köpek cinslerinden Aksaray malaklısı, hem bekçilik yapması hem de sadık olması nedeniyle çobanların meralarda en büyük yardımcısı.

Köpek ırkları arasında fiziki görünümü ile dikkati çeken çoban köpeği malaklılar, bozkırda koyunlarını otlatmak için yeşil alan bulmak zorunda kalan çobanların, doğadaki tehlikelere karşı güvenilir yol arkadaşları oluyor.

Çobanların yanından ayrılmayan, koyun sürülerini takip edip bir arada tutan malaklılar, Hasan Dağı eteklerinde her türlü tehlikeye karşı sürüleri koruyor.

"En çok Aksaray malaklılarına güveniyoruz"

Aksaray'a bağlı Gücünkaya köyünde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Ulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dedesinden kalma mesleği sürdürdüğünü ve 800 koyununun olduğunu söyledi.

Koyunlarını meralara gönderirken en büyük güvencesinin kendi yetiştirdiği malaklılar olduğunu belirten Ulu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim buralar bozkır, arazi kurak. Hayvanlarımız sürekli bir bölgede kalmıyor. Ot bulmak için bozkırın farklı yerlerine gidiyor. Koyunlarımız sürekli yer değiştirdiği için kurt, domuz veya benzeri tehlikeli hayvanlar çevrede olabiliyor. Koyunlarımızı korumak için en çok Aksaray malaklılarına güveniyoruz. Malaklılar olmasa çok büyük sıkıntı yaşarız. Bu köpekler geceleri çok tedbirli oluyor. Ayrıca yabancı insanlara karşı da sağlamlar. Güçlü ve sadık köpekler olduğundan malaklılardan vazgeçemiyoruz."

Ulu, malaklıların yaşamlarında önemli yer edindiğini dile getirerek, "Malaklı ailemizin vazgeçilmezi. Araziye geldiğimizde tek yapmamız gereken malaklılarla irtibatta bulunmak, hareketlerini takip etmek. Ailemizin bir çocuğu gibi severiz onları. 3 yaşındaki çocuğum malaklıları görmeden uyumaz. O şekilde alışmışız." diye konuştu.

"Gözünü kırpmadan koyunlara sahip çıkar"

Çobanlık yapan Esad Bozkurt ise koyunları otlatırken çoğu zaman geceyi arazide geçirmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Malaklıların böyle zamanlarda kendisine çok destek olduğuna işaret eden Bozkurt, şunları söyledi:

"Malaklılar bana bazı insanlardan daha fazla güven veriyor. Her anımda onlarla beraberim. 10 yıldır çobanlık yapıyorum ve ilk günden beridir bu köpeklerle iç içeyim. Malaklılar hiçbir zaman arkamdan ayrılmaz. Koyunlarla beraber meralara arkadaş gibi gidip geliriz. Arazide ben yatarken o uyanık durur, gözünü kırpmadan koyunlara sahip çıkar."

Malaklıların çok iyi çoban ve bekçi köpekleri olduğunu vurgulayan Tıpırdamaz, fiyatlarının 10 bin liradan başladığı malaklılara yurt içinden ve birçok ülkeden talep olduğunu kaydetti.