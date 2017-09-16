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Coca-Cola İçecek'in eurobond ihracına yüksek talep

- Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi Başarır: - "Türk şirketleri arasında son yıllarda yapılan en düşük faiz oranlı eurobond ihraçlarından birini gerçekleştirdik. 300 farklı yatırımcıdan, ihraç ettiğimiz tutarın 9 katı talep gördük." - "Şirketimize gösterilen ilgi, yabancı yatırımcının Türkiye’ye duyduğu güvenin de tam olduğunun göstergesi"

Coca-Cola İçecek'in eurobond ihracına yüksek talep

- Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi Başarır: - "Türk şirketleri arasında son yıllarda yapılan en düşük faiz oranlı eurobond ihraçlarından birini gerçekleştirdik. 300 farklı yatırımcıdan, ihraç ettiğimiz tutarın 9 katı talep gördük." - "Şirketimize gösterilen ilgi, yabancı yatırımcının Türkiye’ye duyduğu güvenin de tam olduğunun göstergesi"

16 Eylül 2017 Cumartesi 11:32
Coca-Cola İçecek'in eurobond ihracına yüksek talep

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola İçecek’in (CCI) 7 yıl vadeli 500 milyon dolarlık eurobond ihracı yabancı yatırımcılardan yüksek talep gördü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Grubu’nun ana hissedarı olduğu, Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan’da, 25 fabrikası ve 10 bini aşkın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek (CCI), 7 yıl vadeli yüzde 4.215 sabit kupon ödemeli 500 milyon dolarlık eurobond ihracı gerçekleştirdi.

Çoğunluğu Amerika ve İngiltere olmak üzere İsviçre ve Almanya’nın da arasında bulunduğu ülkelerden 300’ün üzerinde yatırımcıdan 9 katı talep alan bono ihracı, yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ve CCI’a duyduğu güvenin göstergesi oldu. İhracı BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, HSBC Bank PLC, J.P. Morgan Securities PLC ve MUFG Securities EMEA PLC bankaları yönetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CCI Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, bono ihracından sağlanan nakdi, Türkiye ve yurt dışı operasyonlarındaki yatırımlarını sürdürmek ve mevcut bazı kredilerinin yeniden finansmanı için kullanacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Türk şirketleri arasında son yıllarda yapılan en düşük faiz oranlı eurobond ihraçlarından birini gerçekleştirdik. 300 farklı yatırımcıdan, ihraç ettiğimiz tutarın 9 katı talep gördük. Şirketimize gösterilen bu ilgi, yabancı yatırımcının Türkiye’ye duyduğu güvenin de tam olduğunun göstergesi. Biz de ülkemize olan sonsuz güvenimizle yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Bunu geçtiğimiz ay açılışını yaptığımız Isparta fabrikası yatırımımızla da gösterdik.”


Anahtar Kelimeler:
Coca-Cola İçecekEurobond Ihracı
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