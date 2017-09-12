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Çocuk sığınmacıların 4'te 3'ü istismara uğruyor

UNICEF ve IOM'un ortak raporuna göre, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan çoçuk sığınmacıların yüzde 75'i, zorunlu işçilik, cinsel istismar ve küçük yaşta evlilik gibi birçok kötü muameleye maruz kalıyor.

Çocuk sığınmacıların 4'te 3'ü istismara uğruyor

UNICEF ve IOM'un ortak raporuna göre, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan çoçuk sığınmacıların yüzde 75'i, zorunlu işçilik, cinsel istismar ve küçük yaşta evlilik gibi birçok kötü muameleye maruz kalıyor.

12 Eylül 2017 Salı 16:28
Çocuk sığınmacıların 4'te 3'ü istismara uğruyor

BRÜKSEL (AA) - Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa'ya ulaşmaya çalışan çoçuk sığınmacıların birçoğunun istismara maruz kaldığına işaret ederek, Avrupa Birliği'ne (AB) "güvenlik koridorları" oluşturma çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM), "Yürek Parçalayıcı Yolculuklar: Akdeniz Yolunu Kullanan Çocuk Sığınmacılar İstismar ve Kaçırılma Tehdidi Altında" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda, 14 ila 24 yaşlarındaki sığınmacıların yüzde 75'inin zorunlu işçilik, cinsel istismar ve küçük yaşta evlilik ile diğer istismarlara maruz kaldığı belirtildi.

Özellikle Sahraaltı Afrika'dan gelen sığınmacı çocukların tehdit altında olduğu vurgulanan raporda, Libya'dan Avrupa'ya geçmeye çalışan çocuk sığınmacıların yüzde 83'ünün suistimal edildiği kaydedildi.

Raporda, çocuk sığınmacılara yönelik davranışlarda ırkçılığın da rol oynadığı ifade edildi.

"Ne yazık ki rutin uygulama haline geldi"

UNICEF Avrupa direktörü Afshan Khan, Avrupalı yetkililerin, çocuk ve genç yaştaki sığınmacıların Avrupa yolculuğunda karşılaştıkları tehlikeler konusunda daha fazla önlem alması gerektiğini bildirdi.

Khan, "Ne yazık ki Akdeniz yolunu kullanan sığınmacı çocukların maruz kaldığı istismar, kaçırma, dayak ve ayrımcılık gibi davranışlar rutin uygulama haline geldi." diye konuştu.

"AB çocuk sığınmacıları korumalı"

AB liderlerinin güvenli ve yasal göç yolları gibi kalıcı çözüm üretmesi gerektiğine dikkati çeken Khan, "AB, çocuk sığınmacıları gözaltına almak yerine güvenlik koridorları inşa etmeli." dedi.

UNICEF'in mayısta açıkladığı verilere göre, 2015-2016 yıllarında refakatsiz sığınmacı çocuk sayısının 300 bin olduğu tahmin ediliyor.

Muhabir: Şerife Çetin

Anahtar Kelimeler:
BMDünyaUNICEF
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