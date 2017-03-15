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15 Mart 2017 Çarşamba 18:15

Çocuklar insan iskeleti buldu; Kafatasları ağıça çıkmış

Bolu'da bisikletle gezdikleri sırada yol kenarındaki insan iskeletini gören çocukların yakınları durumu jandarmaya haber verdi

Çocuklar insan iskeleti buldu; Kafatasları ağıça çıkmış
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Çocuklar insan iskeleti buldu; Kafatasları ağıça çıkmış

Mengen Haber, Bisikletle geziye çıkan iki çocuk, yağmur sularının aşındırdığı yol kıyısında gördükleri insan iskeleti ile dehşete düştü. Durumu yakınlarına bildiren çocukların korku dolu anları jandarmanın gelmesiyle son buldu.

Bolu'nun Mengen İlçesi'nde bisikletle gezen 2 çocuk, yol kenarında, bir bölümü toprağa gömülü insan iskeleti buldu.

Öğle saatlerinde Mengen-Gökçesu yolunda bisikletle gezen 2 çocuk, yorulunca Hacıahmetler Köyü mevkisinde mola verdi.

Yol kenarında yamaçta oturarak dinlenen çocuklar, kafatasının bir bölümü açıkta olan insan iskeletini fark etti.

Çocukların bir yakınlarına durumu bildirmesi üzerine jandarmaya haber verildi. Jandarma, olay yerinde inceleme yaptı.

Jandarmanın incelemesine eşlik eden Hacıahmetler Köyü Muhtarı Ali Yiğit, iskeletin bulunduğu yerin 100 yıl kadar önce mezarlık olduğunu söyledi.

İncelemeden sonra insan iskeleti Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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