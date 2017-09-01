Çocukları dikiş seti ile eğitecek

İSTANBUL (AA) - Yaptırdığı örgü bebeklerle 250 kadına gelir kapısı açan girişimci Melek Altun, şimdi de 3-6 yaş arasındaki çocukların el becerisini geliştirmek için delikli keçeler, renkli ipler ve plastik tığdan oluşan eğitim seti tasarladı.

Örgü bebekle İstanbul ve çeşitli illerde yaşayan 250 kadına gelir kapısı açan kadın girişimci Melek Altun, gençlerin dikiş konusunda yeterli beceriye sahip olmadıklarını görünce bu konu üzerinde çalışma yaptı.

Çalışmasında dikişin küçük yaşta öğrenilmesi, çocukların el becerisinin gelişmesi ve kendi işlerini yapabilmelerini amaçlayan Altun, 3-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik eğitim seti tasarladı.

Delikli keçeler, renkli ipler ve plastik tığdan oluşan eğitim setinin patentini de alan Altun, setin Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da yaygınlaşmasını hedefliyor.

"Gençlerin düğme dikemediklerini fark ettim"

Melek Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1962 yılında Nevşehir'de dünyaya geldiğini, 11 yaşında Almanya'da çalışan babasının yanına gittiğini belirtti. Orada akşam sanat okulunda el sanatları öğrendiğini dile getiren Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye 1979'da döndük. Evlendim. 2 çocuğum oldu. Çocuklarım ortaokul çağına gelince el sanatları öğretmenliğini, bir kurs açarak devam ettirdim. Birçok öğrenci yetiştirdim. Onlara nakıştan ve dikişten hariç nasıl başarılı olabileceklerini öğrettim. Öğrencilerimle gurur duyuyorum hepsi kendi ekmeğini kendi kazanabilen bireyler oldu, iyi yerlere geldi. Emekli olduktan sonra insanlarımıza nasıl faydalı olabileceğimi düşünerek bir projeye adım attım. Sağlıklı oyuncakla başladık bu projeye. Ev hanımlarına iş imkanı sağlamak, onların ekonomilerine destek olabilmek için sağlıksız oyuncaklara karşı yüzde 100 sağlıklı, Türk malı oyuncaklar yapıyoruz ve üretiyoruz. Bunu evdeki hanımlar üretiyor. Ev atölyeleri, 1 tığ ile iplikten ibaret. Tığlarını, ipliklerini gerektiğinde karşılıyoruz, temin ediyoruz. Onların mutluluklarına mutluluk katıyoruz. Türkiye'nin yaklaşık yarısında ürün yaptırıyoruz. Bazılarında bir kişi, bazılarında 10 kişi, İstanbul'da çok yaptırıyoruz. Anadolu'nun ücra yerlerinde de yaptırıyoruz. Ulaşabildiğimiz yere kadar ulaşıyoruz. Şu anda yaklaşık 250 evin çorbasında tuzumuz bulunuyor. Onlar da çok mutlular."

Örgü bebek üretimi yaparken gençlerin dikiş ve örgü becerisinin çok düşük olduğunu fark ettiğini dile getiren Altun, "Gençlerimizin bir iğneyle ipliği kullanıp da düğmelerini dikemediklerini fark ettim. Bir eğitim seti yapmak istedim. Çocukların kendi işlerini yapabilecekleri bir eğitim seti tasarladık." dedi.

Delikli keçeler, renkli ipler ve plastik tığdan oluşan setin patentini de aldıklarını kaydeden Altun, "3-6 yaş çocukların matematik zekasını, göz koordinasyonunu, ince motor kaslarını geliştireceği, sonuca varma heyecanı tadacağı, dikkat dağınıklığı olan çocuklara faydalı olacağına inandığımız bir eğitim seti. Çocuklar bu delikleri dokuyarak, alt üst kavramını, renkleri eğlenerek öğreniyorlar." diye konuştu.

Melek Altun, eğitim setini, yurt dışında da pazarlamayı istediklerini dile getirdi.

"Öğrenciler için eğitici olacağını düşünüyorum"

Sınıf öğretmeni Sema Gündoğdu da eğitim setini çok beğendiğini belirterek, "Güzel bir çalışma. Öğrenciler için eğitici olacağını düşünüyorum. Bu seti kullanan ana sınıfı öğrencilerinin ilkokula başladıklarında hazır bulunuşluk seviyelerinin ciddi anlamda etkileneceğini düşünüyorum. Çünkü günümüz çocukları çok fazla teknolojiyle büyüdükleri, çok fazla televizyon izleyip bilgisayar başında oturdukları için kaslarının çok fazla gelişemediğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çocuklar okula başladığında özellikle yazmayla ilgili çok ciddi problemler yaşadıklarını anlatan Gündoğdu, "Bizim çocukluğumuzda annelerimiz çok sık örgü ördüğü için bizler tığ işi, el işi, iğne çalışmalarına alışık olarak büyüdük ama günümüz çocukları çok fazla teknolojiyle, sosyal medyayla haşır neşir oldukları için bu tip çalışmalar yapamıyor ve ilkokula başladıklarında hazır bulunuşluk seviyeleri oldukça düşük kalıyor." dedi.

Anaokulu öğretmeni Zeynep Gülaçar ise 3-6 yaş grubu çocuklara eğitim setini tavsiye ettiğini belirtti.

Uzman Psikolog Dilara Tahincioğlu da bu etkinliğin özellikle 3-6 yaş grubu çocuklar için çok etkili olacağını düşündüğünü dile getirerek, "Buna benzer birçok etkinlik var ama daha önce bu kadar doğal malzemelerden yapılan bir etkinlik görmemiştim." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Etem Geylan