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Çocukların sevgilisi 'Tadeo Jones' 40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan anlaşmayla 40 ülkede, 10 milyon kişi tarafından izlenen İspanyol animasyon sinemasının önemli kahramanı, çocukların sevgilisi "Tadeo Jones" serisinin yeni filminde Türkiye tanıtımları da yer aldı.

Çocukların sevgilisi 'Tadeo Jones' 40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan anlaşmayla 40 ülkede, 10 milyon kişi tarafından izlenen İspanyol animasyon sinemasının önemli kahramanı, çocukların sevgilisi "Tadeo Jones" serisinin yeni filminde Türkiye tanıtımları da yer aldı.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 13:27
Çocukların sevgilisi 'Tadeo Jones' 40 ülkede Türkiye'yi tanıtıyor

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılan anlaşmayla 40 ülkede, 10 milyon kişi tarafından izlenen İspanyol animasyon sinemasının önemli kahramanı, çocukların sevgilisi "Tadeo Jones" serisinin yeni filminde, Türkiye tanıtımları da yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tanıtma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan anlaşmayla 40 ülkede, 10 milyon kişi tarafından izlenen İspanyol animasyon sinemasının önemli kahramanı Tadeo Jones serisinin yeni filmi "Tadeo Jones 2: Kral Midas'ın Sırrı"nın bir bölümünün Kapodakya'da geçtiği belirtildi.

Açıklamaya göre, dağıtımı Paramount Pictures tarafından yapılan ve dün vizyona giren filmde, Kral Midas'ın kayıp olan kolyesinin üç parçasının bulunarak bir araya getirilmesi konusu işleniyor.

Yapılan anlaşma sonucunda filmin kahramanı Tadeo Jones, Kral Midas'ın sırrını Kapadokya'da da arıyor. Filmin resmi fragmanında ve televizyon reklamlarında Kapadokya'ya önemli sürelerle yer verilirken, fragmanda da Bakanlık tarafından kullanılan ve Türkiye'nin dünyada tanıtımında önemli yeri olan iki logo gösteriliyor.

5-12 yaş grubu çocuklara hitap ediyor

Bakanlığın açıklamasında "Indiana Jones" serisinin bir uyarlaması olarak değerlendirilen Tadeo Jones 2 filmi ile 40 ülkede Kapadokya'nın doğal ve kültürel güzellikleri ile Türkiye'nin tanıtımının yapılacağı bildirildi.

Yaklaşık 10 milyon 5-12 yaş arası çocuk ve ailelerinin hedeflendiği filmin ilk gösterimi İspanya'da gerçekleştirilirken, filmin hem vizyona girmesinden önce hem de vizyonda olduğu sıralarda yapım şirketi ile tanıtım kampanyaları da planlandığı kaydedildi.

Bu kapsamda, İspanya'nın en fazla takip edilen günlük gazetelerinin başında yer alan El Mundo'nun, ayda 32 milyondan fazla ziyaretçisi olan web sayfasında Kapadokya bölgesinde yapılacak çekimlerden örnekler, okuyucularla paylaşılacak.

Yapımcılığını İspanya'nın en büyük medya grubu üstlendi

İspanya'nın en büyük medya grubu olan ve bünyesinde 7 ayrı televizyon kanalı bulunan Mediaset Espana'nın filmin yapımcılığını üstlendiği aktarılan açıklamada, serinin ilk filmi olan "Tadeo Jones'un Maceraları"nı 2012'de izleyicilere sunduğu hatırlatıldı.

Açıklamada ayrıca 40 ayrı ülkede 10 milyonun üzerinde izleyiciye ulaşan ve Türkiye'de de 2013'te "Hazine Avcısının Maceraları" adıyla vizyona giren filmin, yaklaşık 24 milyon dolar yurt dışı, 24 milyon dolar yurt içi gişe hasılatı elde ettiği ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
DünyaKapadokyaKÜLTÜR Ve Turizm BakanlığıTadeo JonesTanıtımTanıtma Genel Müdürlüğü
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