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Çocuklarıyla ilgilenebilmek için kendi işini kurdu

Çocuklarına daha fazla vakit ayırabilmek için kendi işinin patronu olmak isteyen Ayşe Aksoy, Ankara'da Çankaya Belediyesi ve KOSGEB iş birliğiyle açılan girişimcilik kursuna katılarak, devletten aldığı destekle güzellik merkezi açtı.

Çocuklarıyla ilgilenebilmek için kendi işini kurdu

Çocuklarına daha fazla vakit ayırabilmek için kendi işinin patronu olmak isteyen Ayşe Aksoy, Ankara'da Çankaya Belediyesi ve KOSGEB iş birliğiyle açılan girişimcilik kursuna katılarak, devletten aldığı destekle güzellik merkezi açtı.

31 Ağustos 2017 Perşembe 16:07
Çocuklarıyla ilgilenebilmek için kendi işini kurdu

ANKARA (AA) - Muhammed Boztepe/Merve Yıldızalp - Çocuklarıyla daha fazla ilgilenebilmek amacıyla kendi işini kurmak isteyen Ayşe Aksoy, Çankaya Belediyesi ve KOSGEB'in iş birliğiyle açılan girişimcilik kursuna katılıp, güzellik merkezi açtı.

Evli ve 3 çocuk annesi 39 yaşındaki Aksoy, 3 yıl çalıştığı iş yerinden hamileyken ayrılmak zorunda kaldı. Bebeğini kendisi büyütmek isteyen, ancak 12 yıldır çalıştığı özel sektördeki şartların zorluğundan ve izin almada yaşadığı sıkıntılardan dolayı bunu gerçekleştiremeyen Aksoy, iş kurmaya karar verdi.

Eşinin tavsiyesi üzerine Çankaya Belediyesinin 9 gün süren girişimcilik eğitimine katılan ve ardından KOSGEB'e başvuran Aksoy, başvurusunun onaylanmasının ardından devletten 50 bin liralık destek alarak, hayalini kurduğu güzellik merkezini açtı.

Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinden ve çevresinden de iş kurması için büyük destek gördüğünü söyledi.

"Senin gibi iş kurmak istiyoruz." diyen arkadaşlarının olduğunu belirten Aksoy, "14 aydır yeni iş yerimde hayallerini kurduğum mesleği yapıyorum. Bunun için devletime çok teşekkür ediyorum. Tüm kadınlar korkmadan istediği işi kurabilir. Ben nasıl hayallerimin peşinden gittiysem onlar da hayallerinin peşinden gitsinler." ifadesini kullandı.

"İşimi büyütmek istiyorum"

Aksoy, devlet destekli bir güzellik merkezi açtığı için müşterilerinin kendisine güven duyduğunu, bundan dolayı İstanbul, Konya, Uşak, Samsun, Kırıkkale, Kırşehir ve Yozgat başta olmak üzere birçok ilden müşterilerinin bulunduğunu aktardı.

İş yerini açtığı için çok mutlu olduğunu, kendi işinin patronu olduğu için de çocuklarına daha fazla vakit ayırdığını ifade eden Aksoy, dört kişiye iş imkanı sağladığını, ilerleyen zamanlarda işini büyütmek istediğini anlattı.

Anahtar Kelimeler:
Ayşe AksoyGirişimci Kadın
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