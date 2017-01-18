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18 Ocak 2017 Çarşamba 09:32

Cübbeli'nin santranç hadisi uydurma olduğu ortaya çıktı

 Cübbeli Ahmet Hoca’nın santraçla ilgili sözlerine Diyanet’ten fetva niteliğinde yanıt geldi.Diyanet satrançla ilgili olarak Cübbeli Ahmet Hoca’nın söylediği hadisin uydurma olduğunu belirtti.

Cübbeli'nin santranç hadisi uydurma olduğu ortaya çıktı
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Cübbeli'nin santranç hadisi uydurma olduğu ortaya çıktı
   Cübbeli Ahmet Hoca’nın santraçla ilgili sözlerine Diyanet’ten fetva niteliğinde yanıt geldi.Diyanet satrançla ilgili olarak Cübbeli Ahmet Hoca’nın söylediği hadisin uydurma olduğunu belirtti.
  Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun açıklamasının tam metni şöyle:
 
"Fıtrat dini olan İslam insanların maddi ve manevi ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmuş, bu arada meşru eğlenme ihtiyacını da dikkate alarak bununla ilgili ilkeler koymuştur. Eğlenmede temel ilke ise, dinin koyduğu emir ve yasaklara doğrudan ya da dolaylı şekilde aykırı olmamaktır. Dinimizde eğlenmenin ibadetleri ve asli görevleri terk ve ihmale yol açacak şekilde birinci plana alınmaması öngörülmekte ve tercih edilecek oyunun yararlı olması tavsiye edilmektedir. İçerisinde kumar ve benzeri yasak hususlar bulunmayan oyunlar 'eşyada asıl olan mubah oluştur' ilkesi gereğince genel olarak mubah kabul edilir. Buna göre kumara vesile yapılması, ibadetlere engel olması ve aşırı derecede zaman israfına yol açması durumunda satranç oynamak caiz değildir. Ancak kumara vesile yapmaksızın, ibadetlere engel olmayacak tarzda, fazla zaman israfına da yol açmamak kaydıyla sadece eğlenmek için oynamakta dini açıdan bir sakınca bulunmamaktadır. ‘Satranç oynayan lanetlenmiştir, oyunculara bakan da domuz eti yemiş gibidir' şeklinde söylenen söz, hadis değil uydurmadır. Peygamberimizden satranç oynamayı yasaklayan hiç bir sahih hadis gelmemiştir."
 
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Anahtar Kelimeler
Cübbeli Ahmet HocaUydurma Hadisi
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