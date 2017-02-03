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03 Şubat 2017 Cuma 15:13

Cuma Hutbesinde evlilik programı uyarısı

Cuma günü camilerde verilen cuma hutbelerine evlilik programları damgasını vurdu.

Cuma Hutbesinde evlilik programı uyarısı
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Cuma Hutbesinde evlilik programı uyarısı
   Cuma günü camilerde verilen cuma hutbelerine evlilik programları damgasını vurdu.Türkiye genelindeki bütün camilerde bugün Diyanet’in ‘Ahit, Akit, Misak olarak Nikah’ konulu cuma hutbesi okundu. Hutbede, evlilik programlarına değinilerek, bazı yayınların aile mahremiyetinin çiğnenmesine ve nikahsız birlikteliklerin adeta özendirilmesinin, aile anlayışında büyük tahriplere yol açtığı belirtildi. Evlendirme adı altında yapılan kimi programların ise aileye yönelik değerlerin istismar edilmesi ve ayaklar altına alınmasıyla aile müessesesinin itibarsızlaştırıldığı kaydedildi.
   Hutbede, Nisa suresi hatırlatılarak, Allah’nı eşlerin, yuva kurarken nikah akdinde birbirlerine verdikleri söze “misak” adını verdiği belirtilerek, “Misak, öylesine önemli, öylesine sorumluluğu ağır olan bir kavramdır ki; Rabbimiz, kendisine verdiğimiz kulluk sözümüze ‘misak’ demiştir. Peygamberlerin, insanları hidayete çağırma ve onlara rehberlik etme konusunda kendisine verdikleri söze de ‘misak’ adını vermiştir. Nikah, sadece iki bedeni bir araya getiren şekilsel bir ritüel değildir. Nikah, eşlerin Yüce Allah'ın adını şahit tutarak bir ömrü paylaşmak üzere birbirlerine verdikleri sözdür. Nikah, hem bir ahid, hem bir akit, hem bir misaktır. Ahit ve muahede, yani sözleşme olması itibariyle nikah bize ahlakî bir sorumluluk yükler. Akit olması itibariyle nikah, bizi hukuki sorumluluk altına sokar. Misak olması itibariyle de nikah, eşlerin sadece birbirlerine değil, aynı zamanda Allah'a söz verdiklerini ve sorumlu olduklarını hatırlatır” denildi.
 
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Cuma HutbesiEvlilik Programları
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