Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
115748
ALTIN
171.720
DOLAR
3.9951
STERLİN
5.6509
EURO
4.9564
Volkan Demirel Fenerbahçe'de 500. maçına hazırlanıyor
Volkan Demirel Fenerbahçe'de 500. maçına...
Anadolu Efes'in konuğu Barcelona Lassa
Anadolu Efes'in konuğu Barcelona Lassa
Ljubisa Tumbakovic: Türk Milli Takımı'nın büyük bir geleceği var
Ljubisa Tumbakovic: Türk Milli Takımı'nın...
Mircea Lucescu: Sonuç için mutlu değilim ama oyun için mutluyum
Mircea Lucescu: Sonuç için mutlu...
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası'nda
19 Yaş Altı Milli Futbol...

'Cuma Müslümanların birbirinin farkında olduğu gündür'

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Albayrak, "Cuma, İslam'ın ana mesajlarının vatandaşlara ulaştırıldığı, Müslümanların birbirinin farkında oldukları ve birbirine ihtiyaç duydukları gündür." dedi.

'Cuma Müslümanların birbirinin farkında olduğu gündür'

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Albayrak, "Cuma, İslam'ın ana mesajlarının vatandaşlara ulaştırıldığı, Müslümanların birbirinin farkında oldukları ve birbirine ihtiyaç duydukları gündür." dedi.

28 Mart 2018 Çarşamba 11:27
'Cuma Müslümanların birbirinin farkında olduğu gündür'

ANKARA (AA) - Sefa Şahin - Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, "Cuma, İslam'ın ana mesajlarının vatandaşlara ulaştırıldığı, Müslümanların birbirinin farkında oldukları ve birbirine ihtiyaç duydukları gündür." dedi.

Albayrak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İslam'da birtakım semboller, özel gün ve geceler olduğunu ifade ederek cuma günü, selam, ezan ve bayrağın İslam'da kutsal kabul edildiğini belirtti.

"Cuma" kelimesinin "toplanma" ve "bir araya gelme" anlamına geldiğini anlatan Albayrak, Kur'an-ı Kerim'de ve Hazreti Peygamber'in hadislerinde, cuma gününün haftanın en faziletli ve bereketli günü buyurulduğuna işaret etti.

Albayrak, Müslümanların İslam'ın geldiği ilk yıllarda bir araya gelebilecekleri özel günlerin olmasını talep ettiğini anımsatarak "Bu talepler dikkate alınarak İslam'da haftalık toplu ibadet günü olarak cuma seçilmiştir." diye konuştu.

Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'in Cuma suresinde Müslümanların bir arada ibadet etmesini buyurduğunu da aktaran Albayrak, şöyle devam etti:

"Müslümanlar için cuma günü çok kıymetlidir. Cenabıhak hem Cuma suresinde, bizi toplu ibadete davet eden ayeti kerimesinde hem de Hazreti Peygamber hadisi şerifinde bugünün önemine dikkat çekmiştir. Bu da Müslümanların birbirinin farkında olmaları için özel bir gündür. Yani köyden mahalleye, kente kadar toplu yapılan bir ibadettir. Cuma, İslam'ın ana mesajlarının vatandaşlara ulaştırıldığı, Müslümanların birbirinin farkında oldukları ve birbirine ihtiyaç duydukları gündür."

"Allah Resulü selam vermeye önem vermiştir"

Şeairi İslamiye'nin (İslam'ın işaretleri) Müslümanların inanç ve ibadet dünyasında oluşturduğu bir yapı olduğunun altını çizen Albayrak, şunları kaydetti:

"Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'den ve sünneti seniyyeden aldığı referansla dini hayatını tanzim etmektedirler. Dolayısıyla şeairi İslam'dan birisidir selam vermek, insanlarla iletişime geçmek. Allah Resulü selam vermeye, insanlarla selam vererek iletişime geçmeye çok büyük önem vermiştir. Allah Resulü insanlara dua etmiştir. Allah Resulü kendisinden umreye gitmek için izin isteyen Hazreti Ömer'e 'Kardeşini de duanda unutma.' diye Hazreti Ömer'den dua beklemiştir.

Müminlerin birbirlerine dua etmesi, cuma veya mübarek gün ve gecelerde birbirleriyle tebrikleşmeleri mümin olmalarının bir gereğidir. Dini konularda birilerinin bize ayar vermeye kalkması ne hakkıdır ne de haddidir. Biz, bütün adabı muaşeretimizi, ahlak ve terbiyemizi Kur'an-ı Kerim ve Resulullah'ın eğitiminden alırız. Birileri dışarıdan kalkıp bize ayar ve şekil vermeye kalkmasın."

Anahtar Kelimeler:
CumaDiyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin AlbayrakYaşam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamlara işaret dili eğitimi
İmamlara işaret dili eğitimi
Diyarbakır Avrupa'ya açılıyor
Diyarbakır Avrupa'ya açılıyor
Pasaport ve sürücü belgelerinde yeni dönem 2 Nisan'da başlıyor
Pasaport ve sürücü belgelerinde yeni dönem 2 Nisan'da başlıyor
Emine Erdoğan'dan RTÜK'ün reklam düzenlemesine destek
Emine Erdoğan'dan RTÜK'ün reklam düzenlemesine destek
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tokur son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Tokur son yolculuğuna uğurlandı
KİPTAŞ, Silivri'deki sosyal konutlar için talep toplamaya başladı
KİPTAŞ, Silivri'deki sosyal konutlar için talep toplamaya başladı
'Çay kültürümüzü dünyaya yaymak istiyoruz'
'Çay kültürümüzü dünyaya yaymak istiyoruz'
Ev kadınları kendi 'robotları'nı tasarlıyor
Ev kadınları kendi 'robotları'nı tasarlıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim