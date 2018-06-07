Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
98624
ALTIN
187.947
DOLAR
4.4736
STERLİN
6.0399
EURO
5.2897
Mevlüt Uysal, Şampiyon Sporcuları Ödüllendirdi
Mevlüt Uysal, Şampiyon Sporcuları Ödüllendirdi
Fenerbahçe taraftarlarını uyardı
Fenerbahçe taraftarlarını uyardı
Dünyanın en çok kazanan sporcusu belli oldu
Dünyanın en çok kazanan sporcusu...
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Fenerbahçe Doğuş farklı kazandı
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası belirlendi

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin propaganda konuşmalarının yayın saatleri ve sıraları saptandı.

Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası belirlendi

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin propaganda konuşmalarının yayın saatleri ve sıraları saptandı.

07 Haziran 2018 Perşembe 18:46
Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası belirlendi

ANKARA (AA) - 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde, TRT'de propaganda konuşması yapmak üzere başvuran cumhurbaşkanı adayları ile siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacakları propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) ad çekildi.

YSK'de çekilen kura ile cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda propagandanın başlayacağı 17 Haziran 2018 Pazar günü ile son günü 23 Haziran 2018 Cumartesi günü yapacakları 10'ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın saatleri ve sıraları saptandı.

Buna göre, 17 Haziran'da sırasıyla Doğu Perinçek, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Meral Akşener; 23 Haziran'da ise sırasıyla Karamollaoğlu, Akşener, Erdoğan, Perinçek ve Demirtaş TRT'de konuşma yapacak. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, YSK'ye propaganda konuşması yapmak üzere başvurmadığı için kuraya sokulmadı.

Kuranın ardından YSK'nin konuya ilişkin kararı da hazırlandı. Karara göre, konuşmalar adayların isteğine uygun olarak yayından önce ses ve görüntü cihazı ile tespit edilebilecek, adaylar propaganda konuşmalarının ses ve görüntü tespiti sırasında isterlerse Oto-q cihazından da yararlanabilecek.

Ayrıca konuşmasını canlı yayın olarak yapmak isteyenler yayın saatinden en az 15 dakika önce TRT'deki YSK üyesine başvuracak. Hangi sebeple olursa olsun bu süreye uymayanlar, o günkü konuşma haklarını kaybetmiş sayılacak.

Televizyonda yayınlanacak propaganda konuşmalarında, Türk bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek, Türk bayrağı, konuşmacının arkasındaki panoya veya ekrana net olarak görülebilecek biçimde asılacak veya ekrana verilecek.

Radyo ve televizyon konuşmaları, TRT Haber Televizyonu ile Radyo 1, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, Trabzon, Çukurova radyo istasyonlarında aynı zamanda yayınlanacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de 17 Haziran Pazar günü saat 20.00'den itibaren yapacakları propaganda konuşmalarının sıralaması şöyle:

Birinci Konuşma Doğu Perinçek - saat 20.31-20.41

İkinci Konuşma Recep Tayyip Erdoğan - saat 20.42-20.52

Üçüncü Konuşma Selahattin Demirtaş saat - 20.53-21.03

Dördüncü Konuşma Temel Karamollaoğlu saat - 21.04-21.14

Beşinci Konuşma Meral Akşener saat - 21.15-21.25

Cumhurbaşkanı adaylarının 23 Haziran Cumartesi günü yapılacak konuşma sırası ve saatleri ise şöyle:

Birinci Konuşma Temel Karamollaoğlu - saat 17.06-17.16

İkinci Konuşma Meral Akşener - saat 17.17-17.27

Üçüncü Konuşma Recep Tayyip Erdoğan saat - 17.28-17.38

Dördüncü Konuşma Doğu Perinçek saat - 17.39-17.49

Beşinci Konuşma Selahattin Demirtaş saat - 17.50-18.00.

Tutuklu Demirtaş'ın konuşması

Bu arada, YSK kararına göre, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın, 17 Haziran'da TRT'de yayınlanacak konuşmasının kayda alınması 13 Haziran Çarşamba günü 10.00-11.00 saatleri arasında TRT'nin Oran'daki S1 stüdyosunda yapılacak. Demirtaş'ın, 23 Haziran'da yayınlanacak konuşması ise 22 Haziran Cuma günü 14.00-15.00 saatleri arasında yine Oran'daki S1 stüdyosunda kayda alınacak.

Siyasi partilerin propaganda konuşmaları da belirlendi

YSK tarafından siyasi partilerin yapacakları propaganda konuşmaları da kurayla belirlendi. Bu kuraya göre ise 17 Haziran'da sırasıyla Saadet Partisi, MHP, İYİ Parti, HDP, CHP, HÜDAPAR, AK Parti ve Vatan Partisi temsilcileri, 23 Haziran'da ise Vatan Partisi, İYİ Parti, AK Parti, HDP, CHP, HÜDAPAR, Saadet Partisi ve MHP temsilcileri konuşacak.

AK Parti iktidar, CHP ana muhalefet partisi sıfatıyla, MHP ve HDP ise Mecliste grubu bulunan siyasi partiler sıfatıyla 18-19-20 ve 21 Haziran tarihlerinde de ilave propaganda sürelerini kullanacak.

Muhabir: Aylin Sırıklı

Anahtar Kelimeler:
Politika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meteorolojiden iki il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteorolojiden iki il için gök gürültülü sağanak uyarısı
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde karne heyecanı
Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde karne heyecanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet kıraathaneleri kuracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Millet kıraathaneleri kuracağız
Netanyahu: Suriye'de korkunç iç savaş devam ederken İsrail müdahale etmedi
Netanyahu: Suriye'de korkunç iç savaş devam ederken İsrail müdahale etmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki seçmene çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yurt dışındaki seçmene çağrı
TİKA'dan Kırgızistan'da Türkçe eğitimine destek
TİKA'dan Kırgızistan'da Türkçe eğitimine destek
Ekonomi Bakanı Zeybekci'den ABD'nin ilave gümrük vergisi kararına tepki
Ekonomi Bakanı Zeybekci'den ABD'nin ilave gümrük vergisi kararına tepki
Başbakan Yıldırım: Bu topraklarda Kürt de Türk de kardeştir
Başbakan Yıldırım: Bu topraklarda Kürt de Türk de kardeştir

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim