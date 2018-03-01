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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Senegal'de Görkemli Karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 ülkeyi kapsayan Afrika turunda Senegal'de resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Senegal'de Görkemli Karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 ülkeyi kapsayan Afrika turunda Senegal'de resmi törenle karşılandı

01 Mart 2018 Perşembe 19:11
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Senegal'de Görkemli Karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Senegal'de Görkemli Karşılama

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 ülkeyi kapsayan Afrika turunda Senegal'de resmi törenle karşılandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dakar'daki temasları kapsamında Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile görüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ülkeyi kapsayan Afrika turuna devam ediyor.Cezayir, Moritanya ziyaretlerinin ardından üçüncü durağı olan Senegal'e dün akşam saatlerinde gelmişti.

   

   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün ise Cumhuriyet Sarayı'nda Senegalli mevkidaşı Macky Sall tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Sall, resmi karşılamanın ardından ikili görüşmeye geçti. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sall, ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. Erdoğan daha sonra Senegal Cumhurbaşkanı'nın vereceği öğle yemeğine katılacak. İki lider, Dakar Uluslararası Abdou Diouf Konferans Merkezinde gerçekleşecek Türkiye-Senegal İş Formuna katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonrasında Türk şirketleri tarafından yapılmakta olan inşaatların şantiyelerini ziyaret edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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