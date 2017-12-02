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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmede Kudüs'ün statüsü başta olmak üzere Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü. Görüşmede Kudüs'ün statüsü başta olmak üzere Filistin'deki son gelişmeler ele alındı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 23:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ile telefonda görüştü

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu akşam gerçekleşen görüşmede başta Kudüs'ün statüsü olmak üzere Filistin'deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrarın sağlanabilmesi için, 1967 sınırları dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmasının gerekliliğine dikkati çekti.

Erdoğan, Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ve tarihi statüsünün muhafazasının tüm İslam ülkeleri için önemli olduğuna işaret ederek, bu hassas konuda uluslararası hukukun ve BM kararlarının ihlal edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'nin Filistinli kardeşlerini haklı davalarında her zaman için desteklemekte olduğuna değinen Erdoğan, Gazze'ye yönelik kısıtlamaların kaldırılmasının da barışa önemli bir katkı olacağını belirtti.

Abbas'ın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanFilistinFilistin Devlet Başkanı AbbasTürkiye
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