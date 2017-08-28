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Cumhurbaşkanı Erdoğan Abbas'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Abbas'ı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı resmi törenle karşıladı.

28 Ağustos 2017 Pazartesi 16:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan Abbas'ı resmi törenle karşıladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud AbbasCumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında resmi törenle karşıladı. Erdoğan ve Abbas'ın tören alanındaki yerlerini almasının ardından, iki ülke milli marşları çalındı.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

İki ülke heyetlerinin takdimi sonrasında, Erdoğan ve Abbas merdivenlerde Türkiye ve Filistin bayrakları önünde el sıkışarak gazetecilere poz verdi.

Erdoğan ve Abbas, törenin ardından baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

Muhabir: Enes Kaplan

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıCumhurbaşkanlığı KülliyesiErdoğanMahmud AbbasPolitika
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