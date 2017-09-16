Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107742
ALTIN
145.991
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6708
EURO
4.1064
Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor
Medipol Başakşehir'in konuğu Trabzonspor
Türkiye şampiyonları dünya rekoru için yarışacak
Türkiye şampiyonları dünya rekoru için...
Potada Avrupa'nın en büyüğü belli oluyor
Potada Avrupa'nın en büyüğü belli...
Fenerbahçe moral arıyor
Fenerbahçe moral arıyor
Göztepe ile Gençlerbirliği 31. randevuda
Göztepe ile Gençlerbirliği 31. randevuda

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kuruluna katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılmak üzere yarın ABD'ye hareket edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kuruluna katılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler 72. Genel Kuruluna katılmak üzere yarın ABD'ye hareket edecek.

16 Eylül 2017 Cumartesi 12:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan BM Genel Kuruluna katılacak

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kuruluna katılacak.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD ziyareti, 17-22 Eylül tarihlerini kapsıyor.

BM 72. Genel Kuruluna katılmak üzere yarın ABD'ye hareket edecek Erdoğan, 19. Eylül Salı günü "İnsana Odaklanma: Sürdürülebilir Bir Dünyada Herkes İçin Barış ve İnsanca Bir Yaşam İçin Mücadele" temasının işleneceği Genel Kurulun ilk gününde, BM Genel Kuruluna hitap edecek.

Erdoğan'ın, aynı gün BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek öğle yemeğine, akşam saatlerinde ise ABD Başkanı Donald Trump ve eşi tarafından verilecek davete katılması ön görülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu vesilesiyle gideceği New York'ta, İslam İşbirliği Teşkilatının Rohinga Temas Grubu toplantısına, ayrıca Birleşmiş Milletler'in karşısında yer alan yeni Türkevi binasının temel atma törenine de katılacak.

New York'ta bulunacağı sürede ABD Başkanı Donald Trump dahil, bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ABD'li yatırım ve iş çevreleri, kanaat önderleri, ABD'deki Türk ve Müslüman toplumu ile Yahudi kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelmesi, farklı medya kuruluşlarına mülakatlar vermesi de planlanıyor.

Muhabir: Zehra Aydın

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye, 'Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyası'na yeniden talip
Türkiye, 'Ozon Tabakasını Koruma Onur Madalyası'na yeniden talip
Bakan Fakıbaba'dan fındık açıklaması
Bakan Fakıbaba'dan fındık açıklaması
Anayasa Mahkemesi eski üyeleri kod isimle ByLock kullanmış
Anayasa Mahkemesi eski üyeleri kod isimle ByLock kullanmış
"Önce Türk Telekom’a Sonra Okula” kampanyası
Turkcell Superonline’dan öğrenci ve veliler için çifte kampanya
Turkcell Superonline’dan öğrenci ve veliler için çifte kampanya
Çanakkale'de deprem
Çanakkale'de deprem
Coca-Cola İçecek'in eurobond ihracına yüksek talep
Coca-Cola İçecek'in eurobond ihracına yüksek talep
BM'den New York'a 3,7 milyar dolarlık katkı
BM'den New York'a 3,7 milyar dolarlık katkı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim