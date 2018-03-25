Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur ittifakını en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız

GİRESUN (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Giresun İl Kongresinde konuştu.

"16 Nisan halk oylamasında yüzde 62 oy oranıyla cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ezici bir destek veren Giresunlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum." sözleriyle konuşmasına başlayan Erdoğan, şehrin halk oylamasında Türkiye ortalamasının 10 puan üzerinde oy oranı çıkardığını bildirdi.

Bu desteğin, kendileri için aynı zamanda bir mesuliyet olduğunu vurgulayan Erdoğan, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmaya gece gündüz demeden devam edeceklerini söyledi.



Erdoğan, tüm Türkiye'nin kalkınması için koşacak, koşturacak, terleyecek, ülkeyi her açıdan layık olunan seviyeye getireceklerini ifade etti.



"Afrin harekatıyla artık bir diriliş hamlesinin içerisine girdik"

Son 15 yıldır başkalarıyla değil kendileriyle yarıştıklarına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



"Kendi başarı çıtamızı temel alarak mücadele yürüttük. Ana muhalefetin yüzde 25'leri çıkamaması, orada çakılı kalmasına bakarak asla rehavet, asla rehavete kapılmaktan öte tembellik, böyle bir yanlışın içine girmedik. Görevi devralırken 'Bir metal yorgunluğu var' dedim. Bu metal yorgunluğunu aşmamız lazım.

Şimdi Afrin harekatıyla artık bir diriliş hamlesinin içerisine girdik. Bu yeniden dirilişe, özellikle buna 'Diriliş muştusu' da diyebiliriz, buna var mıyız? Zaten elbiselere de girmişsiniz. Evelallah inşallah yeniden bu diriliş hamlesiyle 2019'un Mart yerel seçimlerini ve kasım cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dolayısıyla parlamento seçimlerine hazır mıyız?"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir zaman rakiplerinin zayıflığından ve acizliğinden güç alarak hedefini belirleyen bir siyasi hareket olmadıklarına dikkati çekerek, "Hele hele ana muhalefetin başındaki zat gibi her seferinde 'Yüzde 40 oy almazsam istifa ederim' demedik. Duydunuz mu bizden böyle bir şey? Peki seçimleri kaybettiği halde pişkince koltuğa yapışanlardan oldu mu bu adam? Hala oturuyor orada. Sen söyledin, biz söylemedik. Ama biz hep daha yükseğe çıkmak, hep daha ileriye gitmek için çaba harcadık. Bırakın oylarımızda düşüş olmasını, aynı oranları bile eksiklik, eksilik, noksanlık olarak değerlendirdik. Çünkü bizim nazarımızda oy oranımız yüzde 50 olsa bile, yerinde saymak asla büyük bir başarı değildir." diye konuştu.



"AK Parti kendi elde ettiği sonuçlarla yarışmıştır"

Millete inandıklarını, milletin de kendilerine inandığını belirten Erdoğan, her başarılarının bir sonraki mücadelelerinin başarı noktası olduğunu ve yola böyle çıktıklarını aktardı.



Erdoğan, AK Parti tarihindeki tüm seçimlere bu perspektiften baktıklarına değinerek, "AK Parti başkalarıyla değil daima kendisiyle, kendi elde ettiği sonuçlarla yarışmıştır. Ama bu bizim hızımızı artırmıştır. 2019'da yapılacak seçimlere de işte bu anlayışla hazırlanıyoruz. Bu konuda da kararlıyız." ifadesini kullandı.



Bir sonraki yılın ikinci yarısında 3 bin 500 kişilik spor salonunun hazır hale geleceğine işaret eden Erdoğan, salonda bulunan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye "Sayın bakan işi hızlandırın, daha hızlı." diye seslendi.



"Oyları yükseldikçe böbürlenen değil, sorumluluğu artan bir teşkilatız"

Erdoğan, Giresun'a son bir yıl içerisinde üçüncü kez geldiğini belirterek, "Dün Samsun'daydım, Samsun'a bir yıl içerisinde beşinci kez gidişim oldu. Niye? Durmak yok yola devam. Gerek yatırımlarla gerek parti çalışmalarıyla bu işi sürdüreceğiz. Rabb'im yan gelip yatana vermiyor, çalışana veriyor. Biz de çalışacağız." ifadelerini kullandı.



Siyaseti ikbal kapısı, makam ve prestij aracı olarak görenlerin kendilerinin millet sevdasını ve 81 milyonla kurduğu gönül bağını asla kavrayamacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:



"Aşk olmadan hedef, ideal, vizyon olmadan siyaset de yapılamaz. Siyaset bir sevda işidir, muhabbet işidir. Kendini milletine adama, vakfetme işidir. Şunu hiçbir zaman unutmayın; biz AK Parti teşkilatı olarak büyüdükçe kibri artan değil, büyüdükçe tevazusu artan, toprağa daha da yaklaşan bir partiyiz. Teşkilatıma özellikle bunu söylüyorum. Biz Mevlana'nın diliyle 'Tevazuda toprak gibi olacağız.' Asla gurur, kibir bizde olmayacak. Gurur, kibir Rabb'ime aittir. Biz oyları yükseldikçe böbürlenen değil, sorumluluğu artan bir teşkilatız, bunu da böyle bileceğiz."



"Türkiye'de siyasetin rotasını yeniden belirleyeceğiz"

Kendilerinin omuzlarındaki mesuliyetin ağırlığını ve taşıdıkları emanetin yükünü hisseden bir parti olduklarını dile getiren Erdoğan, "Bunun için Allah'ın izniyle aziz milletimizin teveccühüyle 2019'da AK Parti'yi ve Milliyetçi Hareket Partisi ile yapmış olduğumuz cumhur ittifakını gelmiş geçmiş en yüksek oy oranları ile tanıştıracağız. Onun için MHP'li kardeşlerimizle el ele vererek, omuz omuza vererek dayanışma içerisinde inşallah 2019 seçimlerinde sandıkları patlatacak, ümmetin, milletin birliğini, beraberliğini zirveye taşıtacağız." dedi.

Türk siyasi tarihinde çığır açmış, ilklere rekorlarla imza atmış bir hareket olarak 2019'a da damgalarını vuracaklarının altını çizen Erdoğan, "2019 seçimlerinde elde edeceğimiz başarılarla tarihin akışını değiştirecek, Türkiye'de siyasetin rotasını yeniden belirleyeceğiz. İşte bu hedefleri gerçekleştirmek için şimdiden ya Allah bismillah diyip yola revan oluyoruz. Hem partimizi bu kongrelerle yeniliyoruz hem milletimizle bağımızı güçlendiriyoruz hem de geleceğe hazırlanıyoruz. Elhamdülillah şimdi dışarda şu salonun dört misli katılım vardı çünkü salon ufak, buraya giremediler. Heyecan, coşku, hepsi vardı. Şimdi salonda da maşallah coşku iyi ama salon ufak." şeklinde konuştu.



Erdoğan, salondakilere "Bu salondaki siz dava arkadaşlarım başta olmak üzere, görev alsın almasın AK Parti gönüllüsü tüm kardeşlerimden 2019'a kadar çok büyük gayret bekliyorum. Kapı kapı dolaşarak bu ülkeye, bu millete elbette Giresun'a dair projelerimizi kardeşlerimize anlatmanızı istiyorum. Tabii şimdi malum iki ilçe dışında Giresun'un ilçeleri AK Parti'nin. Şimdi hedef, 2019 Mart'ında tüm ilçelerin belediye başkanlıklarını kazanmak, Giresun halkı buna hazır." diye seslendi.



"Bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmedik"

Bugüne kadar hiçbir beşeri gücün önünde eğilmediklerini, sadece Allah'ın huzurunda, rükuda ve secdede eğildiklerini belirten Erdoğan, Giresun'dan, Karadeniz'in coşkun dalgaları gibi setleri yıkmasını beklediklerini ifade etti.



"Bütün bu söylediklerim birilerine hamaset gibi gelebilir. AK Parti'nin kodlarını bilmeyenler için bu ifadelerim hayal gibi görünebilir ama unutmayın, bundan 15 yıl önce bizim hedef olarak gördüğümüz seviyeleri birileri hayalini dahi kuramıyordu." diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:



"'Türkiye'yi 3,5 kat büyüteceğiz, milli gelirimizi 3 kat artıracağız, ihracatımızı 5 kat yükselteceğiz, IMF'ye olan borcumuzu sıfırlayacağız, Merkez Bankamızın kasasını evelallah dolduracağız' dediğimizde birileri bizimle istihza ediyordu. IMF'ye olan borcumuz neydi? 23,5 milyar dolardı. Göreve geldiğimizde 2002 Kasım, 2013'te ne oldu? Sıfırladık mı? Sıfırladık. Sıfırladıktan sonra ne oldu? IMF bizden 5 milyar avro borç istedi. Arkadaşlar bana sordular, 'Verelim mi?' 'Verin.' dedim. Baktılar ki bu Türkler ciddi, IMF almaktan vazgeçti. Bütün mesele bu. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktü, imansız olan paslı yürek sinede yüktür."



Erdoğan, göreve geldiklerinde 27,5 milyar dolar olan Merkez Bankası döviz rezervini, 120 milyar dolara çıkardıklarını belirterek, "Artık el açan değil, hamdolsun veren el olduk. Gençler, bunları arkadaşlarınıza da anlatın. Onlar, bunları bilmez." dedi.

"Sıradan bir ülkenin gençliği değilsiniz"

Dünyada en az gelişmiş ülkelere, gelişmiş ülkelerin yardım ettiğini aktaran Erdoğan, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) ölçülmesine göre yadımda bir numarada Amerika'nın, iki numarada Türkiye'nin, üç numarada ise İngiltere'nin bulunduğunu bildirdi.



Erdoğan, Gayri Safi Milli Hasılaya oranla bu sıralamanın bir Türkiye, iki Amerika, üç İngiltere olduğuna dikkati çekti.



Gençlere, "Siz, sıradan bir ülkenin gençliği değilsiniz. Sizler, millet olarak tarihte olduğu gibi onurlu, gururlu bir ülkenin fertlerisiniz." diye seslenen Erdoğan, eskiden Türk parasında yer alan bol sıfırları hatırlattı.



AK Parti'nin iktidara geldikten sonra paradan 6 sıfır attığına işaret eden Erdoğan, "6 tane sıfırı attık. 1 milyonluk tuvalet, 1 liraya düştü. Mesele bu. İş bilenin, kılıç kuşananındır." deyi konuştu.



"THY'yi büyüttük"

Türk pasaportuna itibar kazandıracaklarını vurgulayan Erdoğan, "'Türk Hava Yolları'nı (THY) dünyanın en iyi havayolu şirketlerinden biri yapacağız.' dediğimiz zaman kimlerin dudak büktüğünü eminim sizler de biliyorsunuz. Biz göreve geldiğimiz zaman Türk Hava Yolları dışında hava yolu var mıydı? Yoktu. Sadece Türk Hava Yolları vardı." ifadesini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Hava Yollarını büyüttüklerini, bunun yanında özel, sivil hava yolları arasında rekabet imkanının doğduğunu bildirdi.



Dünyada en fazla destinasyona uçan havayolunun Türk Hava Yolları olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:



"Bir numara. Filo büyüklüğünde ise Türk Hava Yolları şu anda dünyada 6. sırada. Nerelerden, nerelere geldik. Şimdi geniş gövdeli uçaklarla birlikte, bu destinasyonlar, yani ulaştığı noktalar artacak. Ve bu geniş gövdeli uçaklarla hiç duraksamadan, doğru alıyor yolcuyu 16-17 saat gidiyor. Bizim artık hava yollarımız buna geldi. Ancak şimdi bir adım daha var. Bu yıl sonuna doğru İstanbul'da havalimanımızın ilk etabı bitiyor. Yılda 90 milyon yolcu kapasitesi olan bu havalimanı, dünyada bir veya ikinci sırada olan havalimanı olacak. Buralara öyle durup dururken gelmedik. Yan gelip yatarak gelmedik. Çalıştık, düşündük ve elhamdülillah buraya geldik."



"Havalimanı sayısı 57 oldu"

Erdoğan, 2008'de dünya ekonomik krizle boğuşurken "Bu kriz bizi teğet geçecek." dediğinde, fırtınalar koparıldığını hatırlatarak, "Ne oldu? Teğet geçti. Hamdolsun bu kibir abidelerinin tamamının heveslerini de o zaman kursaklarında bıraktık. 'Ya bu başbakan ne diyor, nasıl olacak bu?' dediler. Oldu mu? Oldu. Son 15 senede, onların hayalini bile kuramadıkları ne kadar şey varsa, biz hepsini hayata geçirdik. Hayalleri tek tek hedefe, hedefleri de tek tek gerçeğe dönüştürdük." dedi.



Erdoğan, iller ve vatandaşlar arasında ayırım yapmadıklarını vurguladı.



Erdoğan, 25 olan havalimanı sayısını 57'ye çıkardıklarını, bunlardan birinin de Ordu-Giresun Havalimanı olduğunu belirterek, lüks otobüs bileti fiyatına uçaklarla seyahat edilebildiğine dikkati çekti.





"Benim milletime bu yakışır""Çünkü benim milletime bu yakışır." diyen Erdoğan, Ankara'yı kalkındırırken, Erzurum'u, Samsun'u, Giresun'u boynu bükük bırakmadıklarını, Karadeniz'e yatırım yaparken Doğu ve Güneydoğu'yu ihmal etmediklerini, AK Parti'ye oy verenlerle beraber, vermeyenlerin de gönlünü fethetmenin mücadelesini verdiklerini dile getirdi.Altyapı, üst yapı yatırımlarıyla Türkiye'nin çehresini değiştirdiklerini belirten Erdoğan, krizlerle anılan bir ülkeyi bugün dünyada parmakla gösterilen bir konuma taşıdıklarını kaydetti."Milletimiz için ter dökmeye devam edeceğiz"Erdoğan, "Kemal Bey diyor ya 'çiftçi mağdur, çiftçi mazlum.' Ya senin bunlardan ne haberin var ya? Sen çiftçinin ne aldığını, ne verdiğini biliyor musun ya? Bak resmi rakamlarla konuşuyorum. Biz buyuz, verdiğimiz rakam ortada, hepsi belgeli. Biz bunu çiftçimize verdik. İnşallah bundan sonra milletimiz için çalışmaya, 81 milyonun barışı, huzuru, esenliği için ter dökmeye devam edeceğiz. SGK'nın başındayken hastanelerimizin durumu malum değil mi, Savaş Ay'ın programını izlemeyenler var mı? Hepiniz izlediniz, değil mi? Rahmetli ne güzel anlatmış orada. O programda beyefendi de bakıyorsunuz orada garip garip gülüyor, bir alem. Şimdi de öyle. Kolay kolay kızdıramazsınız, öyle de bir özelliği var." şeklinde konuştu."Maalesef en büyük talihsizlik CHP"Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Türkiye'ye vizyon kazandırdığını ve özgüven aşıladığını belirterek, partisinin başarılarıyla dünya siyasetinde örnek alınan bir parti haline geldiğini ifade etti.Erdoğan, şunları söyledi:"Son 15 yılda nasıl ülkemizin en büyük imkanı AK Parti gibi bir iktidar tarafından yönetilmekse, maalesef en büyük talihsizliği de CHP gibi bir ana muhalefet partisine sahip olmasıdır. Bu bizim için talihsizlik. Biz bunca hizmeti hayata geçirirken, aynı zamanda dünyanın en çapsız ana muhalefet partisiyle de uğraşmak zorunda kalıyoruz. Biz, Türkiye'yi hedefleriyle buluşturmanın kavgasını veriyoruz, ana muhalefet ise sanal gündemlerle milletimizi oyalamaya çalışıyor. Biz birkaç cephede birden istiklal ve istikbal mücadelesi yürütürken, CHP ve başındaki zat iftiralarla, yalan yanlış bilgilerle, çok daha vahimi FETÖ'nün eline tutuşturduğu paçavralarla siyaseti rehin almaya çalışıyor. Şöyle geçmiş 15 seneyi gözlerimizin önüne getirelim. Bunların milletin ve ülkenin faydasına herhangi bir tekliflerini duydunuz mu? Allah aşkına, bunların özellikle 15 yılda siyasetin kalitesini artıracak bir tartışma açtıklarına şahit oldunuz mu? Bir ara gündemleri Gazi Mustafa Kemal'in fotoğrafını kimin yere indirdiğini bulmaktı. Haftalarca uğraştılar, 40 yıllık dedektiflere taş çıkartan araştırmalar yaptılar. Sonuçta fotoğrafı kimin indirdiğini bulmayı başardılar. Ardından Atatürk'ün askeri mi, yoldaşı mı olduklarının kavgasını verdiler. Merhum Gazi Mustafa Kemal'in partisini Pensilvanya'nın maskotuna çevirdikleri halde, günlerce bu meseleyi konuştular. Sandalyelerin havada uçuştuğu, yumrukların konuştuğu, edebe, ahlaka sığmayan üslupla yürütülen tartışmalar sonunda içlerindeki marjinalleri rahatsız etmeyecek, şöyle ortaya karışık bir karara vardılar. Hatırlayın bir dönem bunlar PYD/YPG terör örgütünü yurt içinde ve yurt dışında aklama seferberliğine çıkmışlardı. Milletvekilleriyle, parti sözcüleriyle, genel başkanlarıyla, bölücü örgütten devşirdikleri il başkanlarıyla ekran ekran dolaşıp, YPG/PYD örgütüne methiyeler sıralıyorlardı.""Ey Kılıçdaroğlu, ben sana söyleyeyim. İnönü, merhum Gazi Mustafa Kemal'den sonra partinizin başına geçtiğinde ilk yaptığı işlerden bir tanesi nedir? " diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:"Bir, Türk lirasından Atatürk'ün resmini kaldırıp kendi resmini ne yapmıştır, oraya koymuştur. Bitmedi... Bütün devlet dairelerinden Atatürk'ün posterini kaldırıp, İnönü'nün posterini yerleştirmiştir. Bitmedi... Posta pulları var ya, onun üzerinde de Atatürk'ün resmi vardı, onu da kaldırıp, oraya da ne yaptı, İnönü kendi resmini koydu. Bay Kemal, bunlardan haberin var mı? Gençler sizler de bunu, bazı onların ininde veya izinde yürüyenlere anlatın. Bunlar önemli.""3 bin 747 terörist etkisiz hale getirildi"Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girerken aldığı son rakamlara göre Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3 bin 747 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı."Afrin operasyonu"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünün Afrin raporunu da sizlere vereyim." diyerek, Afrin operasyonuyla ilgili bilgileri paylaştı.Erdoğan, CHP'nin, bölücü örgütün Suriye kolunun sadece Afrin'den Türkiye'ye 700'ün üzerinde saldırı ve taciz düzenlediği günelerde bile "PYD'ye terör örgütü demek için elimizde yeterli delil yok" tezini savunduğunu ifade etti.CHP'nin Türk ordusunun sınır ötesi operasyonlarla terör bataklıklarını kurutmasının önüne geçmek için de seferber olduğunu kaydeden Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:"Baktılar bunlar bir işe yaramıyor. Bu sefer Afrin Operasyonu'nu başka türlü sabote etmenin çabasına düştüler. Özgür Suriye Ordusu'ndaki kardeşlerimize saldırarak, onları tahkir ederek, bu kahramanlara olmadık iftiralar atarak, Zeytin Dalı Harekatı'nın başarısını gölgelemek istediler. YPG/PYD terör örgütüne gösterdikleri hüsnüniyetin binde birini dahi Mehmetçiklerimizle omuz omuza çarpışan ÖSO'ya göstermediler. Bunlar hayatlarını koydular, Mehmetçik'imizle beraber, Özgür Suriye Ordusu bu mücadeleyi sürdürürken, bunlar PYD'ye, YPG'ye verdikleri desteği ÖSO'ya vermediler. O beğenmedikleri Özgür Suriye Ordusu mensupları Fırat Kalkanı Harekatı'nda 614 şehit verdi, Zeytin Dalı Operasyonu'nda ise şu ana kadar 302 şehit verdi. 7 yıldır bir milyon masumu hunharca katleden, eli kanlı bir diktatöre duydukları sempatinin, yani Esed'i kastediyorum, ona duydukları sempatinin onda birini o zalimin bombaları altında can veren Suriyeli kardeşlerimize göstermediler. Baas rejiminin bekasını düşündükleri kadar Türkiye'nin, Türk milletinin güvenliğini düşünmediler. Şunu unutmayın, nasır tutmuş kalpleri bir gün olsun Suriyeli mazlumlar için hüzünlenmedi. Lal olmuş dilleri bir gün olsun hunharca katledilen çocuklar için tepki vermedi."Doğu Guta'dan mektupCumhurbaşkanı Erdoğan, bu sabah Doğu Guta'dan bir lider Hanımefendi'nin mektubunu aldığını vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:"Bu Hanımefendi, 'Ne olur Sayın Cumhurbaşkanı, Afrin'de attığınız adımları Doğu Guta'da da atın. Artık bizim dayanma gücümüz kalmadı. 250 bin kişilik Doğu Guta'da şu anda 20 bin kişi kaldı, herkes Doğu Guta'yı terkediyor, boşaltıyor. Bizim de akıbetimiz ne olacak belli değil' diyor. Ama bu Bay Kemal gibilerin çark etmekte üstlerine kimse yok. Merhametsizlikte de bunlar zirveyi kimseye kaptırmadılar. Bir gece öncesine kadar 'Afrin'e girmeyelim' diyenlerin ertesi gün özür dilemek yerine arka arkaya mesaj yayınlamalarının takdirini ise milletimden bekliyorum.Giresunlu kardeşlerimin tabiriyle bunlar yumurtadan yün kırpmaya çalışan fırsatçılar. Bu fırsatçı ana muhalefetin hedeflerimize ulaşmada bize katkı sağlaması mümkün değil. Ancak ne oldu? Afrin düştü, bu sefer kalktılar Genelkurmaya, Silahlı Kuvvetlere tebrik göndermeye. Sizin ufkunuz yok. Zerre kadar ufkunuz olsa işte bu yanlışın içine düşmezsiniz. Bu ülkenin bir evladı olarak, iktidar partisinin genel başkanı olarak aynı zamanda bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak bunların çapsızlıkları karşısında utanıyorum. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı olarak halihazırdaki genel başkan elinde bu partinin düşürüldüğü durumdan ben rahatsız oluyorum. Çünkü güçlü ana muhalefet, güçlü iktidar demektir. Ama bunlar bunun farkında değil, Artık krediyi tamamen tükettiler. 2019 seçimlerinde bu müflis siyasi anlayışın da sandığa gömüleceğine inanıyorum."Salondaki gençler tarafından ayet okunması üzerine Erdoğan, "Bunları inşallah kabristanlarda okuyun da ama siyasi bir toplantıda bunları bize bırakın. Nerede, neyi konuşacağımızı, neyi okuyacağımızı iyi belirleyelim. Siz onları bize bırakacaksınız. Buralara nasıl geldiğimizi de iyi bileceğiz. Türbede miyiz, camide miyiz, bunları ayıracağız. Yoksa bir siyasi bir toplantıda mıyız, bunu da ayıracağız. Unutmayın, biz bu milletin tümünü kucaklayacağız, hepsini, istisnasız. Benim gencim gayet güzel ayet okuyor ama ayeti okuyamayanlar da var. Onları da katacağız, onları da buraya alacağız. İnşallah 2019'da cumhur ittifakı ile hem istikrarsızlık üreten mevcut sistemi rafa kaldıracağız hem de milletimizi sırtındaki bu kamburdan kurtaracağız." ifadelerini kullandı.Erdoğan, bundan sonra 2023, 2053 ve 2071 vizyonları doğrultusunda çok daha hızlı mesafe alacaklarını belirterek, "Artık hedeflerimize ağır aksak yürümeyecek, koşar adımlarla inşallah yürüyeceğiz." dedi.Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet vurgusu yapan Erdoğan, AK Parti Giresun teşkilatından, 2019 seçimlerini kazanmak için de söz istedi."Biz bu hak yolda son nefesimize kadar yürüyeceğiz"Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesinde kendisini bekleyen vatandaşlara da hitap etti.AK Parti 6. Olağan Kongre'sinin hayırlara vesile olması dileğinde bulunan Erdoğan, "Yola çıkarken söylemiştik. Uzun ince bir yoldayız. Gidiyoruz gündüz gece. Durmak yok. Çünkü bize bu yaraşır. Biz bu hak yolda son nefesimize kadar yürüyeceğiz. İnandıklarımızı anlatacağız." diye konuştu.

Hz.Peygamberin, "İnsanların en hayırlısı, insanlara en çok faydalı olanıdır." hadisini hatırlatan Erdoğan, "AK Kadrolar, neyle anılacağız? 'Öyle bir parti geldi ki onlar dağ, taş demediler, her tarafta ne yapılması gerekiyorsa yaptılar, yapmaya devam ettiler.' Çünkü biz bu yolda bunun için varız." ifadesini kullandı.



Göreve geldiklerinde Samsun-Sarp yolunun yüzde 36'sının yapıldığını ve bu yolu AK Parti'nin tamamladığını kaydeden Erdoğan, şunları söyledi:



"Biliyorsunuz bu dağları biz deldik, biz. Hatırlarsınız o Armelit geçidini. Benim yaşımda olanlar bilir. Oralardan geçmek nasıl zordu değil mi? Aman yarabbi. Otobüsün bir tarafından aşağıya doğru bakamazsın. Acaba burayı dönebilecek mi? Biz tünelleri aştık. Hamdolsun sahil yolu ta Sarp'a kadar bitti. Daha neler olacak neler?"



Sahilden içeriye doğru tünellerle gireceklerini ve Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayacaklarını aktaran Erdoğan, "Allah'ın izniyle biz yaparız. Niye? İnanıyoruz. İnanç öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır, süt. Yeter ki inan, azmet, çalış. Hepsi olur." diye konuştu.



"780 bin kilometreyle bu ülke tek vatan"

Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Tek millette ne var? Türk'üyle, Kürt'üyle, Arap'ıyla, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abhaza'sıyla, Boşnak'ıyla 81 milyon tek milletiz. Biz yaratılanı Yaradan'dan ötürü seviyoruz. Parası, pulu, makamı, mevkisi olduğu için değil, sadece beni yaratan Allah, onları da yarattığı için seviyoruz. İnsanlara böyle bakacağız. Ayırt etmeyeceğiz. Hoşgörüyle yaklaşacağız. Bize bu yakışır. İki, tek bayrak. Şu bayrağımızın güzelliğine başka bayrak tanımıyoruz. Rengi şehidimizin kanı, hilal bağımsızlığın ifadesi, yıldız şehitlerimizin ta kendisi. Üç, tek vatan. 780 bin kilometreyle bu ülke tek vatan. Vatanımızı böldürtmeyeceğiz. O gayret edenler vardı, biliyorsunuz. PKK'sı MKK'sı falan filan. Ne oldu? Gabar'da, Cudi'de, Tendürek Dağlarında, Besler Derelerinde... 'İnlerine gireceğiz' dedik. Girdik mi, gömdük mü onları? Açtıkları çukurlara gömdük mü? Nereye kaçtılar? Suriye'ye. Kovaladık mı? Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Fırat Kalkanı'nda kovaladık. Ondan sonra Afrin'de kovaladık. Şimdi devam ediyoruz. Şu anda 3 bin 700'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Bu millete ihanet edeni affetmeyiz."



Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden başka devlet tanımadıklarını ifade eden Erdoğan, "Yok paralel devletmiş, yok bilmem neymiş, şuymuş, buymuş. Paralel devlet nerede? Pensilvanya'da. Arkasında kimler var, belli. Onun için onları orada da kovalayacağız. Amerika'ya gitse de kovalayacağız. Avrupa'nın diğer ülkelerine gitse de kovalayacağız. Niye? Bunlar milleti böldüler, bunlar ümmeti böldüler. Bırakmayacağız." değerlendirmesini yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2019 Mart ve Kasım seçimlerinde Giresunlulardan destek isteyerek, daha sonra alandakilerle "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkının sözlerini seslendirdi.