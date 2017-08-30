Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110423
ALTIN
145.055
DOLAR
3.4473
STERLİN
4.4540
EURO
4.1073
'Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez'
'Sadece aptallar fikirlerini değiştirmez'
A Milli Basketbol Takımı, antrenman öncesi Türk bayrağıyla poz verdi
A Milli Basketbol Takımı, antrenman...
Emre Mor, Celta Vigo'da
Emre Mor, Celta Vigo'da
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
Milli okçuların hedefi altın madalya
Milli okçuların hedefi altın madalya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Arakan'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insani krizle ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Arakan'ı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insani krizle ilgili olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 16:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile Arakan'ı görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Myanmar'da yaşanan insani krizle ilgili olarak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile görüşmesinde, Myanmar'daki krizin daha fazla derinleşmeden durdurulması için BM'nin acil müdahalesinin ve uluslararası toplumun harekete geçmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Erdoğan, Rakhayn Eyaleti'nin kuzeyinde 25 Ağustos gecesi meydana gelen saldırıları bahane eden güvenlik güçlerinin masum Rohingya Müslümanlarına saldırmalarının ve sivillere karşı orantısız güç kullanmalarının kabul edilemez olduğuna dikkati çekti.

Tüm mekanizmaları kullanarak Myanmar hükümeti üzerinde baskı kurmak gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin insani yardım konusunda elinden geleni yaptığını ve daha fazla yardım ulaştırmaya da hazır olduğunu belirtti.

"Sağduyuya yöneltme hususunda yoğun çaba harcanmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, İslam İşbirliği Teşkilatı gibi örgütlerin yanı sıra ABD, Malezya, Endonezya, Tayland, Bangladeş gibi bölge ülkeleriyle de temasta olduğuna değindi.

Erdoğan, Myanmar yönetimini sağduyuya yöneltme hususunda da yoğun çaba harcanması çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Guterres ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti ve bölgede endişeyle karşılanan insani krizin son bulması için yaptıkları temaslar hakkında da bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Guterres, krize çözüm bulmaya yönelik çabalar konusunda temas halinde olma konusunda mutabık kaldı.

Muhabir: İlkay Güder

Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sürüden ayrılan koyunları kurtlar kaptı
Sürüden ayrılan koyunları kurtlar kaptı
Kızılay 125 bin kurban hissesine ulaştı
Kızılay 125 bin kurban hissesine ulaştı
30 Ağustos Zafer Bayramı yurt dışında da kutlanıyor
30 Ağustos Zafer Bayramı yurt dışında da kutlanıyor
Binbaşının adı şehit düştüğü Lice'de yaşatılacak
Binbaşının adı şehit düştüğü Lice'de yaşatılacak
İstanbul bayramda ısınacak
İstanbul bayramda ısınacak
Emniyet bayram öncesi denetimleri artırdı
Emniyet bayram öncesi denetimleri artırdı
Yurtta 30 Ağustos coşkuyla kutlanıyor
Yurtta 30 Ağustos coşkuyla kutlanıyor
Klasik araçlar
Klasik araçlar "zafer turu" attı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim