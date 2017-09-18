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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi ile telefonda görüştü.

18 Eylül 2017 Pazartesi 22:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi ile görüştü

NEW YORK(AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefon görüşmesinde, ikili ilişkilere ve bölgedeki son gelişmelere dair görüş teatisinde bulunuldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlemeyi planladığı referandumun da ele alındığı görüşmede, bu yöndeki ısrarın bölgede gerilimi artıracağına işaret edilerek, Irak'ın toprak bütünlüğünün korunması gerektiği vurgulandı.

Bu çerçevede, Irak Federal Yüksek Mahkemesi'nin referandumla ilgili yürütmeyi durdurma kararı almasının isabetli olduğu belirtildi.

Görüşmede, başta PKK ve DEAŞ olmak üzere terörle mücadele meselesi de ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme vesilesiyle, Irak Başbakanı el İbadi'ye Dikar'daki menfur terör saldırısında hayatlarını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Muhabir: İlkay Guder

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanIrak Başbakanı İbadiTürkiye
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