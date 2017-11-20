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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman ve Tuna'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Kahraman ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'yı ayrı ayrı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman ve Tuna'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Kahraman ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tuna'yı ayrı ayrı kabul etti.

20 Kasım 2017 Pazartesi 22:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman ve Tuna'yı kabul etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına yeniden seçilen İsmail Kahraman'ı kabul etti.

Seçimin ardından TBMM Genel Kurulu'nda teşekkür konuşması yapan Kahraman, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde TBMM Başkanlığına yeniden seçilen Kahraman'ı kabul etti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan, Mustafa Tuna'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı da kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Muhabir: İlkay Güder

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