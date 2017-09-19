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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu ABD'nin New York şehrinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Pakistan Başbakanı Abbasi, BM Genel Sekreteri Guterres ve İngiltere Başbakanı May ile ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu ABD'nin New York şehrinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Pakistan Başbakanı Abbasi, BM Genel Sekreteri Guterres ve İngiltere Başbakanı May ile ayrı ayrı görüştü.

19 Eylül 2017 Salı 22:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü

NEW YORK (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'na katılmak için bulunduğu ABD'nin New York şehrinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile ayrı ayrı görüştü.

Macron ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM binasında liderlerin ikili görüşmeleri için ayrılan bölümde, ilk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu.

Pakistan Başbakanı Abbasi'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM binasında liderlerin ikili görüşmeleri için ayrılan bölümde, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesinin ardından Pakistan Başbakanı Abbasi'yi kabul etti.

Basına kapalı kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Guterres ile görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM binasında liderlerin ikili görüşmeleri için ayrılan bölümde, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi.

Basına kapalı kabul, 30 dakika sürdü.

İngiltere Başbakanı May'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM binasında liderlerin ikili görüşmeleri için ayrılan bölümde, İngiltere Başbakanı May ile bir araya geldi.

Basına kapalı kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Heyet başkanları onuruna düzenlenen öğle yemeğine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, heyet başkanları onuruna düzenlenen öğle yemeğine iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması öncesinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde heyet başkanları onuruna düzenlenen öğle yemeğine katıldı.

Muhabir: İlkay Güder

Anahtar Kelimeler:
Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel KuruluCumhurbaşkanı Erdoğan ABD'deDünyaFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
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