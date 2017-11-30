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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile telefonda görüştü.

30 Kasım 2017 Perşembe 20:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel arasındaki telefon görüşmesinde, ikili ilişkiler ve Suriye ekseninde bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Rusya ve İran'ın katılımıyla 22 Kasım'da gerçekleşen Soçi zirvesi hakkında Merkel ile bilgi paylaşımında bulundu.

Mülteciler konusuna da değinilen görüşmede, Merkel, Suriyeli mültecilerle ilgili Türkiye’ye taahhüt edilen AB yardımlarının ulaştırılmasının hızlandırılması için çalışacağını belirtti.

Başta PKK olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelede iş birliğinin önemine işaret eden Erdoğan ve Merkel'in, Almanya'da hükümeti kurma çalışmalarının neticelenmesinin ardından, üst düzey ikili temaslara ivme kazandırılması konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

Muhabir: Enes Kaplan

Anahtar Kelimeler:
Almanya Şansölyesi Angela MerkelCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanSoçiTürkiye
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