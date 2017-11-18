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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Naim Süleymanoğlu, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize gurur dolu şampiyonluklar armağan eden Naim Süleymanoğlu, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Naim Süleymanoğlu, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize gurur dolu şampiyonluklar armağan eden Naim Süleymanoğlu, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

18 Kasım 2017 Cumartesi 19:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Naim Süleymanoğlu, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayınladı.

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Süleymanoğlu'nun vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Genç yaşlardan itibaren elde ettiği başarılarıyla spor tarihine adını yazdıran, halter alanında ülkemize gurur dolu şampiyonluklar armağan eden Naim Süleymanoğlu, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Merhum Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve spor dünyamıza başsağlığı diliyorum."

Bozdağ: Mekanı cennet olsun

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Twitter hesabından, Süleymanoğlu'nun vefatına ilişkin, "Vefat eden dünya ve olimpiyat şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Kılıçdaroğlu: Ülkemize yaşattığın gururlar için minnet borçluyuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, twitter hesabından, Süleymanoğlu'nun vefatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ülkemize yaşattığın gururlar için sana minnet borçluyuz. Milli haltercimiz Naim Süleymanoğlu'na rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli: Şampiyonumuzun mekanı cennet olsun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabındaki paylaşımında, Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve millete başsağlığı diledi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Merhum şampiyonumuzun mekanı cennet olsun diyorum." ifadesini kullandı.

Kaya: Spor camiasına başsağlığı diliyorum

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, paylaşımında, "Defalarca İstiklal Marşımızı dinletip bayrağımızı zirveye çıkaran Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu haltercimiz Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Gül: Türk sporunda müstesna bir yeri vardı

Adalet Bakan Abdulhamit Gül de "Dünya ve olimpiyat şampiyonu efsane haltercimiz Naim Süleymanoğlu'nu kaybettik. Türk sporunda müstesna bir yeri vardı. Milletimizin başı sağolsun." paylaşımında bulundu.

Kurtulmuş: Türk halteri çok büyük bir değerini yitirdi

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ise mesajında şunları kaydetti:

"Türk halteri çok büyük bir değerini yitirdi. Katıldığı her şampiyonada göğsümüzü kabartan Olimpiyat ve Dünya Şampiyonumuz Naim Süleymanoğlu'na Allah rahmet eylesin. Ailesi, sevenleri ve spor camiamızın başı sağolsun. Mekanı cennet olsun."

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