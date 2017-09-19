Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nato Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti

NEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Bir otelde basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Erdoğan Minnesota Temsilciler Meclisi Üyesini kabul etti

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali kökenli Minnesota Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Omar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelde yaklaşık 40 dakika süren kabul basına kapalı gerçekleşti.

Erdoğan Yahudi kuruluşların temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yahudi kuruluşların temsilcilerini kabul etti.

Erdoğan, SETA düşünce kuruluşu üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SETA düşünce kuruluşu üyeleriyle bir araya geldi.

Erdoğan'ın konakladığı otelde yaklaşık 40 dakika süren kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Muhabir: İlkay Guder