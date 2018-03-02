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Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmi törenle uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmi törenle uğurlandı.

02 Mart 2018 Cuma 16:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal'den ayrıldı

DAKAR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'in başkenti Dakar'daki temaslarının ardından özel uçak "CAN" ile TSİ 15.50'de Mali'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'ndan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ve eşi Meryem Faye Sall tarafından resmi törenle uğurlandı.

Erdoğan ve Sall, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını selamladı. Uğurlamada, Senegal Başbakanı Muhammed Abdullah Dionne, Senegalli diğer yetkililer ile Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nihat Civaner de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Dakar'dan ayrıldı.

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Sall, resmi uğurlama töreni öncesi Türk firmaları tarafından yapımı tamamlanan ve hizmete alınan Uluslararası Blaise Diagne Havalimanı'nda bir süre incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Muhabir: Enes Kaplan

Son Güncelleme: 02.03.2018 13:44
Anahtar Kelimeler:
Dünya
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