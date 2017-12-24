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Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'a geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi

24 Aralık 2017 Pazar 16:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'a geldi

HARTUM (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile TSİ 14.30'da Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.

Cumhurbaşkan Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı El-Beşir'in Hartum Uluslararası Havaalanı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından Türkiye ve Sudan milli marşları çalındı.

Erdoğan'ın tören kıtasını selamlamasının ardından Erdoğan ve El-Beşir, gazetecilere poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, uçaktan inişlerinde Sudanlı çocuklar tarafından çiçek takdim edildi.

Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da hazır bulundu.

"Cumhurbaşkanı" düzeyinde Sudan'a ilk resmi ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'ın başkenti Hartum'u ziyareti, Çad ve Tunus'u da içeren Afrika turunun ilk durağı oldu.

Sudan'ın bağımsızlığından bu yana, Türkiye'den bu ülkeye "cumhurbaşkanı" düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olması bakımından Erdoğan'ın gelişi tarihi öneme sahip.

Erdoğan, programı kapsamında mevkidaşı Ömer el Beşir ile baş başa görüşecek.

Heyetler arası görüşmenin ardından Beşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yüksek Devlet Nişanı takdim edecek.

Anlaşmaların imzalanması ve iki cumhurbaşkanının ortak basın toplantısı sonrası Erdoğan, Sudan Meclisi'ne hitap edecek.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Beşir'in, onuruna vereceği akşam yemeğine de katılacak.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'a GeldiDünyaHartum Uluslararası HavalimanıÖmer El-Beşir
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