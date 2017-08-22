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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde sözde devlet asla kurdurmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde biz PYD'ye, YPG'ye bir sözde devlet asla kurdurmayız, kurdurmayacağız. Kürt kardeşlerim, inanıyorum ki Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde böyle bir oluşuma asla fırsat vermeyecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde sözde devlet asla kurdurmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'nin kuzeyinde biz PYD'ye, YPG'ye bir sözde devlet asla kurdurmayız, kurdurmayacağız. Kürt kardeşlerim, inanıyorum ki Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde böyle bir oluşuma asla fırsat vermeyecektir." dedi.

22 Ağustos 2017 Salı 15:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde sözde devlet asla kurdurmayız

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 39. Muhtarlar Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi.

Olağanüstü hal uygulamasının en önemli özelliğinin, terör örgütlerini defetmek olduğunu ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Benim Güneydoğu'daki, Doğu'daki, ülkemdeki halkım huzura ulaşmadıkça biz, devlet başkanı olarak sorumluluğumuzu yerine getirmiş olamayız. Benim muhtarlarım tehdit edilerek, 'Eğer bu köylerden, eğer bu mahalleden bizim dışımızda herhangi bir partiye bir tane oy çıkarsa bilesin ki öldürülürsün.' bu tehdit altında benim muhtarım olduğu sürece, ben sorumluluğumu yerine getirmiş olamam."

"Sözde devlet asla kurdurmayacağız"
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine ilişkin hassasiyetine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suriye'nin kuzeyinde biz PYD'ye, YPG'ye bir sözde devlet asla kurdurmayız, kurdurmayacağız. Şunu da söyleyeyim; bazıları 'Kürt devleti' filan deyip duruyorlar. Ben bunu Kürt kardeşlerime bir hakaret telakki ediyorum. Zira benim Kürt kardeşlerim, inanıyorum ki Suriye'nin kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde böyle bir oluşuma asla fırsat vermeyecektir."

"Kusura bakmasınlar"
Suriye'nin kuzeyinde terör koridoru oluşturarak Akdeniz ulaşılmak istendiğini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yapmak istedikleri neydi? Suriye'nin kuzeyinde bir terör koridoru oluşturmak suretiyle Akdeniz'e ulaşmaktı. Kusura bakmasınlar, Cudi'de ne yaptıysak, Tendürek'de ne yaptıysak, Kandil'de ne yapıyorsak, Gabar'da ne yapıyorsak, Bestler-Dereler'de ne yapıyorsak, her yerde bunları nerede görürsek aynısını yapmaya devam edeceğiz."

"Emirlerine amade bir Türkiye hayaliyle yanıp tutuşanlar..."
Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin çıkarları, hassasiyetleri, talepleri söz konusu olduğunda kibirle demokrasiden, insan haklarından, bize ders vermekten söz edenlerin, kendi çıkarlarını nasıl her şeyin üzerinde tuttuklarını biz çok iyi biliriz. Her dediklerini yapan, her istediklerini yerine getiren, adeta emirlerine amade bir Türkiye hayaliyle yanıp tutuşanlar, biz kendi ajandamızı takip ettikçe, onurlu ve dik bir duruş sergiledikçe adeta kuduruyorlar ve kuduracaklar."

"Bunlar vatansever değildir"
Türkiye'nin, yatırımlarını sürdürdüğüne işaret eden Erdoğan, "Şimdi denizin üzerine havalimanı yapıyoruz, bunlar 'İstemezük' diyorlar. Kim bunlar? Komünistler, komünistler. İki ili, Artvin ve Rize'yi kucaklayacak bu havalimanı, adam 'İstemezük' diyor. Bu sol zihniyet, bu komünistler, bunlar hiçbir zaman vatansever, milliyetperver değildir." dedi.

"Bu benim vatandaşıma hakarettir"
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepki yürüyüşüne değinen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Sözde adalet yürüyüşü yapıyor birisi, Ankara'dan çıkmış İstanbul'a yürüyor. Arada sırada bir de karavana oturuyor ve atletle bir yemek yiyor. Bugün de baktım ki, bir gazete başlık atmış, 'Vatandaş falanca.' Bu benim vatandaşıma hakarettir. Benim vatandaşım böyle, hele hele bir siyasi partinin, anamuhalefetin başında olacak, çağıracak gazeteciyi, 'Gel, benim bu fotoğrafımı bir çek.' ve ondan sonra da 'Ben Atatürk'ün partisinin başıyım.' Sen Atatürk'ü böyle atletle, yemek yerken görüp de resim çektirdiğine şahit oldun mu? Böyle bir şey var mı?"

"Herkese gönlümüz ve kollarımız açıktır"
AK Parti'de köklü bir değişim süreci başlatıldığını hatırlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"FETÖ gibi, PKK gibi, DEAŞ gibi DHKP-C gibi ihanet örgütleri ile terör örgütleri ile birlikte hareket etmediği sürece, kökeni, meşrebi, yaşam biçimi ne olursa olsun herkese gönlümüz ve kollarımız açıktır. Unutulmamalıdır ki canımız pahasına yürüttüğümüz bu mücadeleyi şu partinin veya herhangi bir siyasetçinin çıkarı değil, ülkemizin ve milletimizin bekası için veriyoruz. Hiç kimsenin, kendi çıkarı veya saplantıları uğruna bu mücadeleye darbe vurma hakkı yoktur. Biz bu anlayışla kendi partimizde köklü bir değişim sürecini başlattık. Diğer partilerin de aynı anlayışla kendilerini yenilemelerini, yaklaşımlarını ve söylemlerini gözden geçirmelerini bekliyoruz."

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Türkiye
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