Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, zirveye ulaşana kadar durmayacaktır

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının "101 İlçeye Doğalgaz Dağıtım Töreni"nde konuştu.

Geçen yıl doğalgaz arzı tamamlanan 201 yerleşim yeri ve buralarda yaşayan yaklaşık 2 buçuk milyon vatandaşa bu hizmetin hayırlı olmasını dilediklerini anımsatan Erdoğan, şimdi de 2 buçuk milyon kişiyle ilgili bu temenniyi tekrarladığını ifade etti.

Erdoğan, bu ilavelerle Türkiye genelinde doğalgaz kullanan ilçe ve belde sayısını 400'ün üzerine çıkardıklarını bildirdi.



Şu an 78 ilde 62 milyon vatandaşın, yani nüfusun yüzde 77'sinin doğalgazın konforundan faydalanıyor olmasını çok önemli gördüğünü vurgulayan Erdoğan, "2018 yılında da yaklaşık 1,8 milyar liralık yatırımla 2 buçuk milyon vatandaşın yaşadığı 94 ilçeye de doğalgaz arzına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl ayrıca doğalgazı olmayan Şırnak, Hakkari ve Artvin'e de bu hizmeti götürüyor, böylece 81 vilayetimizin tamamını doğalgazın temizliği ve rahatlığı ile buluşturmuş oluyoruz. Bir başka ifadeyle 2018 yılı sonunda doğalgazın ulaşmadığı hiçbir ilimiz kalmayacak. Böylece ülkemiz genelinde doğalgaz arzı sağlanan kişi sayısı 64 buçuk milyona çıkacak." diye konuştu.



Erdoğan, bu başarıların altında imzası olan Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Berat Albayrak ve ekibi başta olmak üzere tüm kurumlara ve dağıtım şirketlerine teşekkürlerini iletti.



"Toplam yatırım 11,2 milyar lirayı aştı"

Son 15 yılda en büyük yatırım hamlesi gerçekleştirilen sektörlerin başında enerjinin geldiğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:



"Geçtiğimiz 15 senede enerji ve doğalgaz kaynakları noktasında ve bu sektörlerde yapılan toplam yatırım miktarı yaklaşık 172 milyar lirayı buluyor. Bunun 41,3 milyar lirasını bizzat devlet kurumlarımızın gerçekleştirdiği kamu yatırımları oluşturuyor. Kamunun sadece petrol ve doğalgaz sektöründeki yatırım tutarı yaklaşık 27 milyar liradır.



Doğalgaz dağıtım sektöründe ise son 15 yılda dağıtım şirketlerimizin yaptığı toplam yatırım 11,2 milyar lirayı aşmıştır. Madencilik, petrol arama, elektrik üretimi ve dağıtımı gibi alanlara baktığımızda da benzer bir tabloya şahit oluyoruz. Oralarda da ülkemizin enerji bağımlılığını azaltacak, vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin enerjiye ulaşımını kolaylaştıracak, kaynak ve güzergah çeşitliliğini sağlayacak birçok kritik adımın atıldığını görüyoruz."



Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 15 yılda bir taraftan doğal kaynaklar itibariyle enerji fakiri olmasının getirdiği zorlukları aşarken, aynı zamanda enerji üreticileriyle tüketicileri arasındaki jeo stratejik konumunun da en iyi şekilde kullanmanın, bundan azami derecede istifade etmenin çabasında olduklarını bildirdi.



"TANAP'ın bu yıl faaliyete geçmesini planlıyoruz"

Mevcut doğalgaz ve petrol boru hatlarına ilaveten Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP), Türk Akımı, Kuzey Irak Doğalgaz Boru Hattı ve Doğu Akdeniz Boru Hattı gibi tarihi nitelikte projelerin bu amaçla geliştirildiğini belirten Erdoğan, "İnşallah TANAP'ın bu yıl faaliyete geçmesini planlıyoruz. Böylece Azerbaycan yanında Hazar ve Orta Doğu bölgesinden, ülkemizle birlikte Avrupa'ya da gaz taşınmasının önünü açıyoruz." dedi.



Erdoğan, bu hattın devamı niteliğindeki Trans-Adriyatik Doğalgaz Boru Hattı'nın da (TAP) 2020'de devreye girmesini beklediklerini aktardı.



Bir başka önemli projenin de Rusya ile yürütülen Türk Akımı olduğuna dikkati çeken Erdoğan, "İki hattan oluşan projede, ilk hattın kıyılarımıza bu sene ulaşmasını, 2019 sonunda da ilk gazı almayı ümit ediyoruz." diye konuştu.Erdoğan, Türkiye'nin, enerji talep artışında OECD ülkeleri arasında birinci, dünyada ise Çin'den sonra ikinci sırada bulunduğuna değindi.Geçen yıl Türkiye'nin, dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında ilk sırada yer aldığını hatırlatan Erdoğan, "Her yıl ortalama yüzde 6-7 arası büyüme hedefi olan bir ülkenin hiç şüphesiz enerji talebi de buna göre artış kaydedecektir. Aynı şekilde enerji kaynaklarından, ulaşım noktasında ülkeler arasındaki rekabet de önümüzdeki süreçte hızlanacaktır." ifadesini kullandı."Bizim istifade etmememiz düşünülemez"Erdoğan, dünyadaki gelişmiş ülkelerin artan enerji ihtiyaçlarını karşılamak için nükleer güç santrallerine ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğinin görüldüğünü söyledi.Türkiye olarak küresel ekonominin gidişatını, enerji sektöründeki yeni teknolojileri ve gelişen imkanları da hesaba katarak, planlamalar yapıldığının altını çizen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:"Fransa'nın, Japonya'nın hatta Rusya ve Amerika gibi aralarında zengin doğalgaz ve petrol kaynağına sahip 30'un üzerinde ülkenin kullandığı imkanlardan bizim istifade etmememiz düşünülemez. Son 15 yılda şahit olduklarımız bize, adında 'yeşil', 'çevre', 'doğa' gibi bu tür sıfatlar bulunan kurumların, aslında birer kamuoyu yönlendirme şirketleri olduğunu açık ve net göstermiştir.Bunun için artık maskelere değil, o maskelerin altında saklanan gerçek yüzlere bakıyoruz. En çarpıcı örneğini Gezi olaylarında yaşadığımız şekilde, bunların ne ağaçla ne yeşille ne de çevrenin korunmasıyla hiçbir alakaları yoktur. Bunları küresel ekonomiyi kontrol altında tutmayı amaçlayan çevrelerin tetikçiliğini yapan, onların çıkarları için diğer ülkelere lejyonerlerden başka bir şey olmadığı da ortadadır."Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dikkat edin, ne zaman ülkemiz dışa bağımlılığını azaltacak, kendi kaynaklarını devreye alacak bir atılım yapsa, hemen farklı kisveler altında bunlar sahneye sürülüyor." dedi.Erdoğan, "Türkiye'yi hala 15 yıl önceki, 20 yıl önceki Türkiye sananlara mesajımız gayet açıktır. Türkiye, artık bölgesinin ve dünyanın yükselen bir gücüdür ve zirveye ulaşana kadar da durmayacaktır." ifadelerini kullandı.