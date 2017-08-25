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Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni emniyet külliyesinin adresini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Emniyet Teşkilatı için Hasdal'da yeni bir emniyet külliyesi inşa edileceğini belirterek, burada çok daha verimli ve farklı hizmetler verileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni emniyet külliyesinin adresini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Emniyet Teşkilatı için Hasdal'da yeni bir emniyet külliyesi inşa edileceğini belirterek, burada çok daha verimli ve farklı hizmetler verileceğini söyledi.

25 Ağustos 2017 Cuma 15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni emniyet külliyesinin adresini açıkladı

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe'de Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarına Motosiklet Teslim Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı konuşmada, "Şu ilkelerden asla taviz veremeyiz, o da nedir? Tek millettir, tek bayraktır, tek vatandır, tek devlettir. Bu dört tane unsur bizim için hayatidir, asla bunlardan taviz vermeyeceğiz. Ne bu noktada milletimizi böldürtürüz ne bayrağımıza eş paçavralar üretmeye çalışanlara imkan veririz ne vatanımızı böldürtürüz ne de devlet içinde devlet kurmaya müsaade ederiz. Onun için kararlıyız, azimliyiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Hamdolsun, bugüne kadar hiçbir şehidimizin kanını yerde koymadık. Teröristlere misliyle cevabını verdik, veriyoruz. İnlerine girdik, giriyoruz. Girmeye de devam edeceğiz. Bunların kökünü kazımakta kararlıyız ve Allah'ın izniyle de kazıyacağız. Çünkü bu milletin huzurunu, bu milletin özellikle gururunu çiğnemeye, yok etmeye kimsenin hakkı yok ve bu ülkeyi bölmeye de kimsenin hakkı yok. Feto'nun ülkemize verdiği en büyük zararlardan biri de polis ve jandarma teşkilatlarımızda yol açtığı zafiyettir. Hem personel yönünden hem de fiziki ve hukuki altyapı bakımından bu eksikleri süratle gideriyoruz."

Hasdal'da yeni emniyet külliyesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasdal'da yeni emniyet külliyemizi inşa edeceğiz ve bu yeni emniyet külliyemizde İstanbul Emniyet Teşkilatımız inşallah çok daha verimli, çok daha farklı hizmetlerin verilebileceği bir imkana kavuşacak ve burası gerek büyüklüğü itibarıyla gerek ihtiyaca cevap verme noktasında, ihtiyaca göre bir projelendirmeyle gayet güzel bir külliyeye İstanbul inşallah kavuşmuş olacak." şeklinde konuştu.

"Çocukluğumuzun, gençliğimizin mahallemizdeki en önemli figürlerinden olan bekçilik sisteminin yeniden ihya edilmesinden memnuniyet duyuyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 bin gibi rakam tabii ki şimdiliktir. Bunu ihtiyaçla daha da geliştireceğiz, artıracağız. İstiyoruz ki geceleri de halkımız emniyette olsun, huzur içinde olsun. Göreve başlayan bekçilerimizden, mahalle halkıyla en güzel şekilde bütünleşerek devletimizin oradaki gözü, kulağı, sesi, huzur ve güven kaynağı olmalarını bekliyorum." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanJandarma Ve Emniyet TeşkilatlarıSpor
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