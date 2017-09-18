Cumhurbaşkanı Erdoğan Yeni Türkevi Binası'nın temelini atacak

NEW YORK (AA) - Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yer alacağı Yeni Türkevi Binası'nın temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılacak.

Amerikan bilişim devi IBM'den 1977 yılında satın alınan, 2013 yılına kadar Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğu olarak hizmet veren binanın yıkımı tamamlandı.

Yeni Türkevi Binası'nın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yarın gerçekleştirilecek.

Erdoğan, BM 72. Genel Kurulu toplantılarına katılmak üzere ABD'ye hareket etmeden önce Yeni Türkevi Binası ile ilgili şunları söylemişti:

"Birleşmiş Milletler binasının hemen karşısında New York'un en merkezi yerlerinden birinde yeni bir Türk evi inşa ediyoruz. Bu yeni binamız, büyüyen, gelişen, her alanda itibarı artan ülkemize yaraşır bir yer olacak. İnşallah bu binamızı yaklaşık 36 ay içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz. 32 kat yüksekliğindeki bu binamız gerçekten gerek Birleşmiş Milletler binasının karşısında olmasıyla gerekse hareketli bir alanda tesis ediliyor olması sebebiyle ülkemizin şanına yakışır bir hizmet alanını oluşturacaktır."

Yeni Türkevi Binası New York'un sembol binalarından olmaya aday

BM Genel Merkezi'nin hemen karşısında inşa edilecek Yeni Türkevi Binası New York'un sembol binalarından biri olmaya aday.

New York Türkevi'nin eski binasının yerine Türkiye'nin aktif dış politikası, artan itibarı ve ihtiyaçlarıyla uyumlu 32 kat yüksekliğinde gökdelen inşa edilecek.

Yaklaşık 20 bin metrekare alana sahip olacak Yeni Türkevi Binası, 171 metre yükseklikle de hemen karşısındaki BM binası, yanındaki UN Plaza ve ABD'nin BM Daimi Temsilciliğini gölgede bırakacak.

BM Daimi Temsilciliği ve New York Başkonsolosluğunun yanı sıra 200 kişilik oditoryum, toplantı ve sergi salonları, 20 araçlık otopark ve üstünde lojmanların yer alacağı Yeni Türkevi Binası birçok hizmeti aynı anda verebilecek dinamik ve güvenlikli bir bina olacak.

Yapım sözleşmesi 16 Mayıs'ta New York'ta taraflar arasında imzalanan binanın, 2021 yılına kadar tamamlanması bekleniyor.

Binanın yapılacağı arsa, üzerinde bulunan yapıların yaklaşık bir yıl süren yıkım işlemi sonucunda temel atılması için hazırlandı. Arsanın BM'nin hemen karşısında bulunması ve yanında bulunan binalara zarar verilmemesi amacıyla yıkım işlemi hassas bir şekilde yapıldı. Yıkılan binalardan çıkan enkazda çevreye duyarlı şekilde ayrıştırılarak taşındı.

Lale şeklinde gökyüzüne yükselecek

Yeni Türkevi Binası'nın projesi Amerikan mimarlık firması Perkins Eastman tarafından tasarlandı. Baş mimarı Jonathan Stark, Türkiye'ye gidip inceleme yaptıktan sonra projeye son halini verdi.

Başta Selçuklu olmak üzere geleneksel Türk mimari motifleri taşıyan, lale şeklinde gökyüzüne yükselecek Yeni Türk Binası, Downtown Manhattan, East River ve Long Island City'den görülebilecek.

Bina, dünyanın en önemli şehirlerinden New York'un silüetine eklenecek, Türk kültürü, tarihi ve çeşitliliğini yansıtacak simgesel bir gökdelen şeklinde tasarlandı.

Yeni Türkevi Binası'nın kapısı da Selçuklu ve Osmanlı kervansaraylarının mimarisinden esinlenerek inşa edilecek.

Yağmur sularının biriktirilerek kullanılmasına olanak sağlayacak depo sistemi ve yeşil bina kapsamında "Leed Silver" sertifikasına sahip olacak bina çevre dostu gökdelen özelliği taşıyacak.

Muhabir: Betül Yürük