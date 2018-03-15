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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KKTC'de 'Yılın Devlet Adamı' ödülü

KKTC Tüketiciler Derneğince "Yılın Devlet Adamı ve İnsan Hakları Onursal Ödülü"ne layık görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan adına ödülü Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KKTC'de 'Yılın Devlet Adamı' ödülü

KKTC Tüketiciler Derneğince "Yılın Devlet Adamı ve İnsan Hakları Onursal Ödülü"ne layık görülen Cumhurbaşkanı Erdoğan adına ödülü Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay aldı.

15 Mart 2018 Perşembe 22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KKTC'de 'Yılın Devlet Adamı' ödülü

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tüketiciler Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Yılın Devlet Adamı ve İnsan Hakları Onursal Ödülü"ne layık gördü.

KKTC Tüketiciler Derneğinin "2018 İş Adamları Ödülleri’ ve "2018 Basın Ödülleri" Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerine verildi.

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, törende yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Yılın Devlet Adamı ve İnsan Hakları Onursal Ödülü"ne layık gördüklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bu ödüle layık olduğunu tüm dünyaya ispat ettiğine dikkati çeken Işık, ödülü Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay'a takdim etti.

Büyükelçi Kanbay, "Yılın Devlet Adamı ve İnsan Hakları Onursal Ödülü"nü Cumhurbaşkanı Erdoğan adına teslim aldığını dile getirerek, ödülün Erdoğan'a teslim edilmesini sağlayacaklarını belirtti.

"Açlık, sefalet içinde ortalığa dağılan insanları sahiplenen Türkiye olmuştur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tüm dünyada, liderlere insanlar için yapılacak işlerde önder ve örnek olmayı sürdürdüğünü ifade eden Kanbay, Türkiye Cumhuriyeti devletinin yaptıkları olumlu çalışmaların tüm dünya tarafından takdirle izlendiğini söyledi.

Kanbay, Güney Doğu Asya'da Arakanlı Müslümanlara ilk yardımı ulaştıran Türkiye Cumhuriyeti devleti ve başındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu anımsatarak, "Suriye'de yanı başımızda katledilen, aileleri, şehirleri bombalanan, çocukları okuyamayan, açlık, hastalık, sefalet içinde ortalığa dağılan insanları sahiplenen yine Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti devleti olmuştur. Bu değerli ödülü Cumhurbaşkanımız, aslında devletimiz adına da kabul ediyoruz. Bu ödülü teslim almaktan onur duyuyorum." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletlerdeki (BM) mevcut beş devletin hegemonyası altındaki sisteme eleştiriler getirip, bu sistemin değiştirilmesini ısrarla talep etmesinin altında yatan nedenlerden birinin de BM'nin dünyada insanların çektikleri zorluklardan, eziyetten ve baskılardan kurtulmaları için daha iyi örgütlenmesi, daha dürüst ve insanca kararlar vermesi gereği olduğuna dikkati çeken Büyükelçi Kanbay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda da siyasi liderliğini ve iradesini ortaya koymaktan geri durmadığını vurguladı.

Muhabir: Murat Demirci


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanİnsan Hakları Onursal ÖdülüKuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiTürkiyeYılın Devlet Adamı
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