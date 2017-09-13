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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası devam ediyor

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası devam ediyor

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması başladı.

13 Eylül 2017 Çarşamba 11:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi davası devam ediyor

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin, 2'si firari, 43'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması başladı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen duruşmaya, sanıklar geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Mahkemenin savunmalarını hazırlamaları için vareste tutulmalarına karar verdiği bazı sanıklar ise duruşmaya getirilmedi.

Sanıklar ve yakınları, şehit polis Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşma sanıklardan Davut Uçum'un esas hakkında savunmasını vermesiyle başladı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bir numaralı şüpheli olduğu iddianamede, sanıkların, "Cumhurbaşkanına suikast", "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37 asker için en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Muhabir: Durmuş Genç,Levent Kişi

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFETÖMuğlaSuikast DavasıTürkiye
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