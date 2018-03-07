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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 kanuna onay

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 kanunu onaylayarak yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

07 Mart 2018 Çarşamba 02:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4 kanuna onay

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 kanunu onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa'nın 89'uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104'üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca 4 kanunu onaylayarak, yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı kanunlar şöyle:

7093 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Kültür Merkezlerinin Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

7094 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

7095 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında Afet ve Acil Durum Halinde Yardım Sevkiyatının ve Yardım Personeline Ait Eşyanın İthalat, İhracat ve Transitini Hızlandırmaya Yönelik Önlemlerin Alınmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

7096 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun."

Muhabir: Hamdi Çelikbaş

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Türkiye
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